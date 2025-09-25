ETV Bharat / state

9 चोरों ने मिलकर की थी एक करोड़ के सोने के आभूषण की चोरी, अब पहुंच गए सलाखों के पीछे

हजारीबाग पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 25, 2025 at 8:50 PM IST 3 Min Read