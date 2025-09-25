ETV Bharat / state

9 चोरों ने मिलकर की थी एक करोड़ के सोने के आभूषण की चोरी, अब पहुंच गए सलाखों के पीछे

हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक करोड़ के सोने के आभूषण के साथ नौ 9 अपराधियों को दबोचा है.

Nine Thieves Arrested In Hazaribag
हजारीबाग पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जेवर के साथ हजारीबाग पुलिस ने नौ अपराधियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, 131 आभूषण (वजन में 1100 ग्राम), 25 चांदी के सिक्का और 6 पीस मोबाइल बरामद किया है. इसकी पुष्टि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने की है.

एक करोड़ से अधिक का सोना बरामद

एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अलग-अलग तारीख को कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने अपराधियों के पास से एक करोड़ से अधिक का सोना बरामद किया है, जो वजन में 1 किलो 100 ग्राम है. एसपी ने बताया कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को अन्निदता मल्लिक के घर घुसकर अज्ञात अपराधियों ने डकैती की घटना पर अंजाम दिया था. जिसमें आठ की संख्या में अपराधियों में 80 लाख रुपये के गहने पर हाथ साफ किया था.

जानकारी देते हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी ने जांच के क्रम में यह सफलता प्राप्त की है.

हत्यारी जंगल में बना रहे थे अपराध की योजना

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हत्यारी जंगल में मौजूद हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर मौके से 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. सबसे पहले पुलिस की टीम ने चार अपराधी रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटू उर्फ जोकर, सन्नी कुमार, राहुल कुमार, विपुल कुमार को जंगल से गिरफ्तार किया. साथ ही उनके पास से लुटे गए जेवर और एक पिस्तौल बरामद किया.

उसके बाद रणवीर कुमार सिंह उर्फ जोकर की निशानदेही पर पुलिस ने कांड में संलिप्त राजेश कुमार, सुरेंद्र उरांव, विपिन कुमार सिंह, रवि राय और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया. साथ ही लूट के जेवर भी बरामद किए हैं.

एसपी ने बताया कि पकड़े गए रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटू उर्फ जोकर के ऊपर पूर्व से अलग-अलग थाने में 7 मामले दर्ज हैं. वहीं अन्य अपराधियों के खिलाफ भी विभिन्न स्थानों में केस दर्ज है.

ये भी पढ़ें-

देवघर में दिनदहाड़े अपराधियों ने बैंक में की डकैती, कर्मचारियों को बंधक बनाकर की लूट

वो पुलिस की वर्दी में आए थे और फिर...! जानें, क्या है पूरी कहानी

डकैती कांड में सात बदमाश गिरफ्तार, हथियार समेत चोरी की बाइक बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

NINE CRIMINALS ARRESTEDNINE THIEVES ARRESTED IN HAZARIBAGHAZARIBAG POLICE GOT SUCCESSहजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलताCRIMINALS ARRESTED WITH JEWELLERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.