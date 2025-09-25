9 चोरों ने मिलकर की थी एक करोड़ के सोने के आभूषण की चोरी, अब पहुंच गए सलाखों के पीछे
हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक करोड़ के सोने के आभूषण के साथ नौ 9 अपराधियों को दबोचा है.
हजारीबागः एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जेवर के साथ हजारीबाग पुलिस ने नौ अपराधियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, 131 आभूषण (वजन में 1100 ग्राम), 25 चांदी के सिक्का और 6 पीस मोबाइल बरामद किया है. इसकी पुष्टि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने की है.
एक करोड़ से अधिक का सोना बरामद
एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अलग-अलग तारीख को कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने अपराधियों के पास से एक करोड़ से अधिक का सोना बरामद किया है, जो वजन में 1 किलो 100 ग्राम है. एसपी ने बताया कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को अन्निदता मल्लिक के घर घुसकर अज्ञात अपराधियों ने डकैती की घटना पर अंजाम दिया था. जिसमें आठ की संख्या में अपराधियों में 80 लाख रुपये के गहने पर हाथ साफ किया था.
इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी ने जांच के क्रम में यह सफलता प्राप्त की है.
हत्यारी जंगल में बना रहे थे अपराध की योजना
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हत्यारी जंगल में मौजूद हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर मौके से 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. सबसे पहले पुलिस की टीम ने चार अपराधी रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटू उर्फ जोकर, सन्नी कुमार, राहुल कुमार, विपुल कुमार को जंगल से गिरफ्तार किया. साथ ही उनके पास से लुटे गए जेवर और एक पिस्तौल बरामद किया.
उसके बाद रणवीर कुमार सिंह उर्फ जोकर की निशानदेही पर पुलिस ने कांड में संलिप्त राजेश कुमार, सुरेंद्र उरांव, विपिन कुमार सिंह, रवि राय और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया. साथ ही लूट के जेवर भी बरामद किए हैं.
एसपी ने बताया कि पकड़े गए रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटू उर्फ जोकर के ऊपर पूर्व से अलग-अलग थाने में 7 मामले दर्ज हैं. वहीं अन्य अपराधियों के खिलाफ भी विभिन्न स्थानों में केस दर्ज है.
