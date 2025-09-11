ETV Bharat / state

अहमदाबाद में किडनैप और फिरौती वसूलने वाले 9 आरोपी कोटा से पकड़े, राशि भी बरामद

आरोपियों ने एक निर्माण ठेकेदार को अगवा कर उससे एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. हालांकि, पीड़ित के परिवार ने 26 लाख रुपए नकद, 25 लाख का सोना और डेढ़ लाख रुपए की चांदी आरोपियों को दे दी थी. इसके बाद आरोपी अहमदाबाद से फरार हो गए थे.

कोटा: गुजरात के अहमदाबाद में एक निर्माण ठेकेदार के अपहरण और उससे लाखों रुपए व जेवर की फिरौती वसूलने के बाद फरार हुए गैंग को कोटा पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस की सूचना पर इस गैंग के 9 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया है. ये सभी शातिर और कुख्यात अपराधी हैं, जिनमें से कुछ अहमदाबाद के और कुछ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अहमदाबाद के रामोल पुलिस स्टेशन में 10 सितंबर को अपहरण और फिरौती वसूलने का मुकदमा दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता अजय सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया था कि संग्राम सिकरवार, शिवम काकू, सूरज चौहान, सेजू और अमन भदोरिया ने 9 सितंबर को उसके साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर डरा-धमकाकर उसकी पत्नी से फोन पर जमीन के एक मामले में पुलिस केस का हवाला देकर पैसे मंगवाए. पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पुलिस में केस दर्ज न करने की धमकी देकर उसे अहमदाबाद से दूर छोड़ दिया. इसके बाद पीड़ित ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों को बुलाया और मुकदमा दर्ज कराया.

कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि 10 सितंबर की सुबह लगभग 4 बजे अहमदाबाद पुलिस के सब-इंस्पेक्टर आरबी रेबारी ने फोन कर सूचना दी कि इस घटना के आरोपी कोटा में छिपे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर सिटी चेकिंग अधिकारी इंस्पेक्टर चेतन शर्मा और सर्किल चेकिंग अधिकारी के साथ थाने के ड्यूटी ऑफिसर लटूर लाल मौके पर पहुंचे. आरोपी रिद्धि राज टावर के पास रजत सिटी बिल्डिंग के एक फ्लैट में थे. पुलिस ने वहां छापा मारकर अफरोज खान उर्फ सेजू, शिवम सिंह तोमर, सूरज चौहान, अमन अवधेश सिंह भदोरिया और संग्राम सिंह सिकरवार को गिरफ्तार किया. इसके अलावा फ्लैट के मालिक ऋषि भोला सिंह सेंगर, उसकी महिला मित्र अपेक्षा, रंजीत ठाकुर और वरुण वागले को भी हिरासत में लिया गया. सभी 9 लोगों को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

नकदी और सोने-चांदी के जेवर बरामद : थानाधिकारी भारद्वाज ने बताया कि आरोपियों से फिरौती की नकदी और सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं. इसके अलावा उनकी कारों को भी जब्त किया गया है. गुजरात पुलिस यह पता लगाएगी कि गिरफ्तार किए गए चार अन्य लोगों की इस मामले में क्या भूमिका थी और वे आरोपियों के साथ क्यों रुके हुए थे.