ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा- गुप्त एजेंडा के कारण नहीं लागू हो रहा पेसा कानून

पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने झारखंड में पेसा कानून तुरंत लागू करने की मांग राज्य सरकार से की.

PESA ACT IN JHARKHAND
भाजपा के वरिष्ठ नेता नीलकंठ सिंह मुंडा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कड़ा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासी समाज अपने अधिकार पेसा कानून से वंचित है. संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस-झामुमो की सरकार आज राज्य के आदिवासियों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है. उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब पेसा कानून को लागू करने की मांग की.

पेसा कानून लागू हेने पर होगा विकासः नीलकंठ सिंह मुंडा

राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया और कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार को पेसा कानून को लागू करते हुए ग्राम सभा को अधिकार सौंप देना चाहिए ताकि ग्राम सभा इसे संचालित कर सके. उन्होंने कहा कि एनजीटी की रोक लगी है, ऐसे में बालू का उत्खनन नहीं किया जा सकता. सरकार एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले पेसा लागू करे और ग्राम सभा के माध्यम से राजस्व की वसूली करे ताकि ग्रामसभा सशक्त हो और सबका विकास हो.

जानकारी देते भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष (Etv Bharat)

'हेमंत सोरेन की सरकार पेसा कानून लागू करने में विफल साबित हुई'

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य में पेसा कानून लागू करने की दिशा में सार्थक पहल की थी. प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन कुछ लोग मामले को कोर्ट ले गए, मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, जिसके कारण सरकार इसे लागू नहीं कर पाई. जब आदेश हुआ तो सरकार बदल गई और हेमंत सोरेन की सरकार इसे लागू करने में विफल साबित हुई.

राज्य में भाजपा पेसा कानून लागू करा कर रहेगीः नीलकंठ सिंह मुंडा

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार चाहती है कि यहां के खनिज संसाधनों, बालू और पत्थर को बिचौलिए व दलाल लूटते रहे और मुख्यमंत्री की तिजोरी भरते रहें. पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने लघु खनिज खदान और बालू घाट की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक का स्वागत किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार बिचौलिए के साथ विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य का आदिवासी, पिछड़ा और दलित समाज सड़क पर उतर जाएगा तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में भाजपा पेसा कानून लागू करा कर रहेगी.

यह भी पढ़ें:

पेसा कानून लागू नहीं होने पर बिफरे सूर्य सिंह बेसरा, कहा- हाईकोर्ट अवमानना मामले में मुख्यमंत्री को 2 साल की हो सजा

पेसा कानून के बहाने रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, कांग्रेस ने किया पलटवार

पेसा कानून एक माह में लागू करें, हाई कोर्ट का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

PESA NILKANTH SINGH MUNDAनीलकंठ सिंह ने हेमंत पर निशाना साधाझारखंड हाई कोर्टPESA ACT IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.