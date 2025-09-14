ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा- गुप्त एजेंडा के कारण नहीं लागू हो रहा पेसा कानून

खूंटीः भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कड़ा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासी समाज अपने अधिकार पेसा कानून से वंचित है. संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस-झामुमो की सरकार आज राज्य के आदिवासियों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है. उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब पेसा कानून को लागू करने की मांग की.

पेसा कानून लागू हेने पर होगा विकासः नीलकंठ सिंह मुंडा

राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया और कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार को पेसा कानून को लागू करते हुए ग्राम सभा को अधिकार सौंप देना चाहिए ताकि ग्राम सभा इसे संचालित कर सके. उन्होंने कहा कि एनजीटी की रोक लगी है, ऐसे में बालू का उत्खनन नहीं किया जा सकता. सरकार एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले पेसा लागू करे और ग्राम सभा के माध्यम से राजस्व की वसूली करे ताकि ग्रामसभा सशक्त हो और सबका विकास हो.

'हेमंत सोरेन की सरकार पेसा कानून लागू करने में विफल साबित हुई'

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य में पेसा कानून लागू करने की दिशा में सार्थक पहल की थी. प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन कुछ लोग मामले को कोर्ट ले गए, मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, जिसके कारण सरकार इसे लागू नहीं कर पाई. जब आदेश हुआ तो सरकार बदल गई और हेमंत सोरेन की सरकार इसे लागू करने में विफल साबित हुई.