अवकाश के दिन भी रात तक निगम करता रहा सर्वे, दो इमारत को प्राथमिकता पर ढहाया जाएगा
जयपुर के सुभाष चौक में 10 इमारतों को नोटिस जारी कर मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं.
Published : September 7, 2025 at 9:11 PM IST
जयपुर: राजधानी के सुभाष चौक क्षेत्र में चार मंजिला इमारत ढहने से पिता-पुत्री की मौत के बाद ये सवाल उठा कि निगम प्रशासन को यदि पहले से पता था, तो जर्जर इमारत को ढहाया क्यों नहीं गया? अब इस तरह के सवालों का जवाब खोजते हुए निगम प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गया है. रविवार को इसी क्षेत्र में करीब 10 मकानों को नोटिस जारी कर मरम्मत के निर्देश दिए गए. जबकि दो मकान ऐसे हैं, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं. ऐसे में इन इमारतों को प्राथमिकता पर खाली कराने के बाद उन्हें ध्वस्त करने की प्लानिंग की गई है. इस बीच रविवार को एक जर्जर इमारत के असुरक्षित छज्जों को गिराया भी गया.
रविवार रात तक चलता रहा सर्वे: महीनों से नोटिसों की खानापूर्ति करने वाला निगम अब अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क कर रहा है. यही नहीं नया सर्वे कर अन्य जर्जर इमारतों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही ऐसी इमारतों को चिह्नित भी किया गया है, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं. अब उन्हें ढहाने की कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भम्भानी ने बताया कि किशनपोल जोन में 79 जर्जर इमारत की लिस्ट है. इसके अलावा आज देर रात तक सर्वे का दौर जारी रहा. जिसमें करीब 10 से 12 इमारतों को और नोटिस दिए गए. ये इमारतें असुरक्षित श्रेणी की हैं. जिसमें रहवासियों को समस्या आ सकती है और कुछ ऐसी है, जिन्हें रिपेयर कर ठीक कराया जा सकता है.
एक इमारत के असुरक्षित छज्जे हटाए: भम्भानी ने बताया कि पूर्व में जिन 79 जर्जर इमारतों को नोटिस दिए गए थे, उनमें से 33 में रिपेयर वर्क करवा दिया है और तीन को निगम प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया गया. वहीं जिस स्थान पर 5 सितंबर की रात को जर्जर इमारत गिरने से हादसा हुआ था, उस क्षेत्र में सर्वे किया गया. वहां तकरीबन 5 बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हैं. इनमें से एक के छज्जों को असुरक्षित पाते हुए रविवार को हटाया गया. बाकी कार्रवाई सोमवार से और की जाएगी.
दो इमारत प्राथमिकता पर की जाएंगी ध्वस्त: उन्होंने बताया कि छीले का कुआं क्षेत्र में ही दो इमारत पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वहां रहवासी हैं, उन्हें जर्जर इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया है. उन्हें हटाने का काम किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद इमारत को ढहाने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी. उन्होंने कहा कि नोटिस लगातार जारी होते हैं, लेकिन कार्रवाई उन्हीं इमारत पर की जाती है, जो गिरने की हालत में होती हैं.