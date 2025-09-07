ETV Bharat / state

अवकाश के दिन भी रात तक निगम करता रहा सर्वे, दो इमारत को प्राथमिकता पर ढहाया जाएगा

जयपुर: राजधानी के सुभाष चौक क्षेत्र में चार मंजिला इमारत ढहने से पिता-पुत्री की मौत के बाद ये सवाल उठा कि निगम प्रशासन को यदि पहले से पता था, तो जर्जर इमारत को ढहाया क्यों नहीं गया? अब इस तरह के सवालों का जवाब खोजते हुए निगम प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गया है. रविवार को इसी क्षेत्र में करीब 10 मकानों को नोटिस जारी कर मरम्मत के निर्देश दिए गए. जबकि दो मकान ऐसे हैं, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं. ऐसे में इन इमारतों को प्राथमिकता पर खाली कराने के बाद उन्हें ध्वस्त करने की प्लानिंग की गई है. इस बीच रविवार को एक जर्जर इमारत के असुरक्षित छज्जों को गिराया भी गया.

रविवार रात तक चलता रहा सर्वे: महीनों से नोटिसों की खानापूर्ति करने वाला निगम अब अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क कर रहा है. यही नहीं नया सर्वे कर अन्य जर्जर इमारतों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही ऐसी इमारतों को चिह्नित भी किया गया है, जो पूरी तरह असुरक्षित हैं. अब उन्हें ढहाने की कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भम्भानी ने बताया कि किशनपोल जोन में 79 जर्जर इमारत की लिस्ट है. इसके अलावा आज देर रात तक सर्वे का दौर जारी रहा. जिसमें करीब 10 से 12 इमारतों को और नोटिस दिए गए. ये इमारतें असुरक्षित श्रेणी की हैं. जिसमें रहवासियों को समस्या आ सकती है और कुछ ऐसी है, जिन्हें रिपेयर कर ठीक कराया जा सकता है.