महिला किसान जिसने बुंदेलखंड इलाके में बदल दी खेती की परिभाषा, संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित होंगी निधि त्रिपाठी

नई दिल्ली: आधुनिक जगत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है, जहां महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की निधि त्रिपाठी, जिन्होंने न सिर्फ महिला होते खेती करने का फैसला किया, बल्कि पिता द्वारा की जा रही रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया और लोगों के लिए उदाहरण पेश किया. इतना ही नहीं, उन्होंने बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में जल संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक पहल भी की. इसके लिए उन्हें रविवार को संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.

उन्होंने किसानों को खेतों में छोटे-छोटे तालाब खुदवाने के लिए प्रेरित किया, जिससे 1100 से अधिक किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा मिली और जल उपलब्धता में सुधार हुआ. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अब्दुल कलाम का एक लेक्चर सुना था. जिस कमरे में वह लेक्चर हो रहा था वहां उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि आप लोगों में से कोई किसान बनना चाहता है. इस सवाल के जवाब में किसी ने भी हाथ नहीं उठाया. मुझे यह बड़ा दुर्भाग्य लगा कि कृषि प्रधान देश में कोई किसान नहीं बनना चाहता.

इसलिए अपनाई जैविक खेती: उन्होंने कहा, उस दिन मैंने सोचा कि खेती के क्षेत्र में ऐसा कुछ करना होगा कि लोग भी उससे प्रभावित हों और खेती को अपनाएं. कोरोना काल के बाद से इम्यूनिटी और अच्छे खान पान का मुद्दा जोर शोर से उठा, तभी मैंने सोचा कि जब तक किसान नहीं चाहेगा तब लोगों को अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता. अगर अच्छा और हेल्दी खाना खाना है तो खुद ही रासायनिक खाद इस्तेमाल करे बिना अन्न उगाना होगा. खुद किसान ही जब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके अन्न उगाता है और खुद भी वही अन्न खाता है तो फिर बाकी लोगों के लिए शुद्ध खाने की व्यवस्था कैसे होगी. यही सोचकर मैंने जैविक खेती को अपनाया. सात वर्ष से जारी इस यात्रा में अभी तक 1225 लोग लाभान्वित हुए हैं.

अपने खेत में उगाती हैं सभी चीजें: निधि त्रिपाठी ने बताया कि वह अपने ही खेतों में अनाज के अलावा मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन और प्याज, आलू आदि सभी तरह की चीजें उगाती हैं. इनमें वह जैविक खाद का ही इस्तेमाल करती हैं. जैविक खेती की शुरुआत में दो से तीन साल पैदावार बहुत कम होती है, लेकिन तीसरे और चौथे साल से पैदावार बढ़नी शुरू हो जाती है. धीरे धीरे ये पैदावार इतनी हो जाती है कि पिछले सालों में जो नुकसान होता है वह भी कवर हो जाता है. खेती के अलावा हम अपने खेत की मेड़ों पर यूकेलिप्टस, शीशम और अन्य उपयोगी पौधे भी लगा सकते हैं जो पांच से छह साल में अच्छी आमदनी देने लगते हैं. इन पेड़ों को हम एक बैंक में की गई एफडी (फिक्स डिपॉजिट) की तरह मानकर लगाया जाना चाहिए. जैसे एफडी पांच से 10 साल में मैच्योर होकर ज्यादा पैसे देती है, उसी तरह ये पौधे भी पेड़ बनकर एफडी से ज्यादा पैसे देते हैं.