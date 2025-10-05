ETV Bharat / state

महिला किसान जिसने बुंदेलखंड इलाके में बदल दी खेती की परिभाषा, संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित होंगी निधि त्रिपाठी

आज जहां लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं, वहीं निधि त्रिपाठी ने न सिर्फ खेती अपनाई, बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया. पढ़ें..

निधि त्रिपाठी ने जैविक खेती से बदली खेती की परिभाषा
निधि त्रिपाठी ने जैविक खेती से बदली खेती की परिभाषा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आधुनिक जगत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है, जहां महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की निधि त्रिपाठी, जिन्होंने न सिर्फ महिला होते खेती करने का फैसला किया, बल्कि पिता द्वारा की जा रही रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया और लोगों के लिए उदाहरण पेश किया. इतना ही नहीं, उन्होंने बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में जल संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक पहल भी की. इसके लिए उन्हें रविवार को संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.

उन्होंने किसानों को खेतों में छोटे-छोटे तालाब खुदवाने के लिए प्रेरित किया, जिससे 1100 से अधिक किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा मिली और जल उपलब्धता में सुधार हुआ. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अब्दुल कलाम का एक लेक्चर सुना था. जिस कमरे में वह लेक्चर हो रहा था वहां उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि आप लोगों में से कोई किसान बनना चाहता है. इस सवाल के जवाब में किसी ने भी हाथ नहीं उठाया. मुझे यह बड़ा दुर्भाग्य लगा कि कृषि प्रधान देश में कोई किसान नहीं बनना चाहता.

इसलिए अपनाई जैविक खेती: उन्होंने कहा, उस दिन मैंने सोचा कि खेती के क्षेत्र में ऐसा कुछ करना होगा कि लोग भी उससे प्रभावित हों और खेती को अपनाएं. कोरोना काल के बाद से इम्यूनिटी और अच्छे खान पान का मुद्दा जोर शोर से उठा, तभी मैंने सोचा कि जब तक किसान नहीं चाहेगा तब लोगों को अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता. अगर अच्छा और हेल्दी खाना खाना है तो खुद ही रासायनिक खाद इस्तेमाल करे बिना अन्न उगाना होगा. खुद किसान ही जब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके अन्न उगाता है और खुद भी वही अन्न खाता है तो फिर बाकी लोगों के लिए शुद्ध खाने की व्यवस्था कैसे होगी. यही सोचकर मैंने जैविक खेती को अपनाया. सात वर्ष से जारी इस यात्रा में अभी तक 1225 लोग लाभान्वित हुए हैं.

अपने खेत में उगाती हैं सभी चीजें: निधि त्रिपाठी ने बताया कि वह अपने ही खेतों में अनाज के अलावा मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन और प्याज, आलू आदि सभी तरह की चीजें उगाती हैं. इनमें वह जैविक खाद का ही इस्तेमाल करती हैं. जैविक खेती की शुरुआत में दो से तीन साल पैदावार बहुत कम होती है, लेकिन तीसरे और चौथे साल से पैदावार बढ़नी शुरू हो जाती है. धीरे धीरे ये पैदावार इतनी हो जाती है कि पिछले सालों में जो नुकसान होता है वह भी कवर हो जाता है. खेती के अलावा हम अपने खेत की मेड़ों पर यूकेलिप्टस, शीशम और अन्य उपयोगी पौधे भी लगा सकते हैं जो पांच से छह साल में अच्छी आमदनी देने लगते हैं. इन पेड़ों को हम एक बैंक में की गई एफडी (फिक्स डिपॉजिट) की तरह मानकर लगाया जाना चाहिए. जैसे एफडी पांच से 10 साल में मैच्योर होकर ज्यादा पैसे देती है, उसी तरह ये पौधे भी पेड़ बनकर एफडी से ज्यादा पैसे देते हैं.

100 अधिक किसानों को पढ़ाया जैविक खेती का पाठ: निधि त्रिपाठी ने न सिर्फ खुद जैविक खेती शुरू की, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी इसे बढ़ावा दिया. उन्होंने आवर्तनशील खेती के मॉडल को अपनाकर 100 से अधिक किसानों को रसायनमुक्त और टिकाऊ खेती के लिए प्रशिक्षण दिया. इससे पर्यावरण अनुकूल खेती के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी सुरक्षित हुई. इससे किसानों की आमदनी और उत्पादन में भी वृद्धि हुई. वहीं दूसरी तरफ जल संरक्षण और जैविक खेती के उपायों से किसानों की फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई, जिससे बाजार में उन्हें बेहतर मूल्य मिला और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई.

इसके अलावा, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में भी उन्होंने काम शुरू किया. महिला सशक्तिकरण की दिशा में निधि त्रिपाठी ने 25 निःशुल्क महिला आरोग्य शिविरों का आयोजन किया, जहां सैकड़ों महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराई गईं. इसके अलावा गौवंश आधारित जैविक समाधान और खेती में नवाचार के भी प्रयास किए. उन्होंने किसानों को जीवामृत और बायो-एंजाइम जैसी पारंपरिक जैविक विधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया. इस पहल से जहां खेती रसायनमुक्त बनी, वहीं गौवंश की उपयोगिता में भी बढ़ोतरी देखी गई.

यह भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NIDHI TRIPATHI ORGANIC FARMINGSANT ISHWAR SAMMAN 2025संत ईश्वर सम्मान 2025ORGANIC FARMER NIDHI TRIPATHINIDHI TRIPATHI SANT ISHWAR SAMMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.