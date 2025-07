ETV Bharat / state

NIA को चकमा देकर विदेश भागा रोहित गोदारा का खास गुर्गा, कोलकाता से बनवाया फर्जी पासपोर्ट - FAILURE OF CHURU POLICE

इनामी आरोपी वीरेंद्र चारण ( ETV Bharat Churu (File Photo ) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 11, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 10:24 AM IST 3 Min Read

चूरू: गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण के फर्जी पासपोर्ट से विदेश फरार होने का मामला सामने आया है. बदमाश के विदेश फरार होने की सूचना मिलते ही चूरू पुलिस के हाथ पांव फूल गए. पुलिस ने सुजानगढ़ क्षेत्र के बोबासर बिदावतान निवासी आरोपी वीरेंद्र चारण के खिलाफ संगीन धाराओं मे मामला दर्ज कर जांच शुरू की. चारण के खिलाफ NIA ने 5 लाख और पुलिस मुख्यालय ने एक लाख का इनाम घोषित कर रखा है. सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र चारण के खिलाफ विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट, फिरौती मांगने, लूट और मारपीट के दर्जनों मामले दर्ज हैं. आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा का खास गुर्गा है. थानाधिकारी झाझड़िया ने बताया आरोपी वीरेंद्र फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा है. आरोपी ने कोलकाता के दिलीप रजाक के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया. पासपोर्ट जारी होने की तिथि 23/1212/2023 है तो पासपोर्ट की वैधता 23/02/2033 है. पढ़ें: गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों का पैदल परेड, पुलिस ने बाजार में घुमाया - CRIME IN CHURU इंटेलिजेंस फेल्योर : गैंगस्टर गोदारा जैसे बदमाशों से जुड़े होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आरोपी चारण को पकड़ ना पाना और विदेश फरार हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर है. चूरू मे गैंगस्टरों की सक्रियता का अंदाजा इसे लगाया जा सकता है कि AGTF ने यहां गोदारा गैंग के लिए काम कर रहे गुर्गों से AK-47 जैसी रायफल ना सिर्फ बरामद की बल्कि लगातार बदमाशों की निशानदेही पर विदेशी हथियार और कारतूस जब्त किए जा रहे हैं. आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा के जरिए प्रॉपर्टी व्यवसायी, रियल स्टेट कारोबारी और ज्वैलर्स और बिजनसमैन को इंटरनेट कॉलिंग कर रंगदारी मांगते थे. 200 नामों की सूची तैयार : दरअसल एजीटीएफ टीम द्वारा प्रदेश भर में की जा रही छापेमार कार्रवाई के बाद गैंगस्टरो मे हड़कंप मचा है. पुलिस ने धौलपुर के राजाखेड़ा मे गेंगस्टरो पर नकेल कसने के बाद चूरू के हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ़ जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया था. धौलपुर में चंबल के गैंगस्टरों के पास से मिली एक-47 राइफल की सप्लाई भी जीतू द्वारा की गई थी. एजीटीएफ टीम ने गिरफ्तार आरोपी जीतू की निशानदेही पर चूरू के जोड़ी गांव से जीतू के खेत से दूसरी एक-47 राइफल बरामद की थी. उसके बाद से चूरू पुलिस और एजीटीएफ की टीम सक्रिय है और लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बदमाशों के 200 नामों की सूची तैयार कर चुकी है. पुलिस सूची के अनुसार अब बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबीश दें उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने मे जुटी है.

