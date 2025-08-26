ETV Bharat / state

दरियागंज हादसे पर NHRC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, इमारत का हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की हुई थी मौत - DARYAGANJ BUILIDING COLLAPSE

NHRC ने दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है.

NHRC ने मांगी रिपोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 5:25 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बीते 20 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसा के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस पर संज्ञान लिया है. हादसे में इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. ये सभी मजदूर बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले थे. एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त व सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

मानवाधिकार आयोग का संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का संकेत देता है. आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त व सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने साफ किया है कि मजदूरों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की अनदेखी पर जवाबदेही तय की जानी जरूरी है.

बता दें कि दरियागंज स्थित सद्भावना पार्क से सटी करीब 68 साल पुरानी चार मंजिला इमारत को तोड़ने का काम 17 जुलाई से चल रहा था. 20 अगस्त की दोपहर 12 बजे अचानक दीवार गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर—ज़ुबैर, गुलसागर व तौफीक मलबे में दब गए. मौके पर मौजूद साथी मजदूरों ने उन्हें बाहर निकाला और खून से लथपथ हालत में कंधों पर उठाकर बाहर पहुंचे और लोकनायक अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया था.

दरियागंज बिल्डिंग हादसे पर मानवअधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

मौके पर कोई मदद को नहीं आया

मृत मजदूरों के साथी मजदूरों मोहम्मद तुरफान व इकबाल ने बताया कि वे सभी मजदूर ठेकेदार के बुलाने पर मधेपुरा, बिहार से आए थे और 700 रुपये की दिहाड़ी पर यहां मकान तोड़ने का काम कर रहे थे. हादसे के समय ठेकेदार मौके पर नहीं था. मजदूरों ने आरोप लगाया था कि न तो मौके पर कोई मदद को आया और न ही एंबुलेंस समय पर पहुंची थी. मृतक मजदूरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं. परिजन बेहद गरीब हैं. मजदूरों ने मकान मालिक और ठेकेदार से मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की थी.

दरियागंज में करीब 68 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम पिछले एक माह से चल रहा था. यहां काम करने वाले मोहम्मद तुरफान ने बताया कि यहां पर कुल 15 लोग काम कर रहे थे. सभी कर्मचारी एक ठेकेदार के बुलाने पर आये थे. ये बिहार के मधेपुरा स्थित गणेशपुरी के रहने वाले हैं. सभी कर्मचारी जिस इमारत को तोड़ रहे थे. उसी इमारत में एक कमरे में रह रहे थे.

TAGGED:

