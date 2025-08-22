जशपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार पांचवें दिन भी जारी है.छत्तीसगढ़ में करीब 16 हजार से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर है.जिसके कारण अब अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी है. स्वास्थ्यकर्मियों ने सरकार से अपनी दस सूत्रीय मांग पूरी करने के लिए निवेदन किया है.जिसमें नियमितिकरण की मांग प्रमुख है.प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन जारी है.

जशपुर में NHM कर्मियों ने जलाया पुतला : जशपुर में शुक्रवार को आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने शहर के रणजीता स्टेडियम चौक पर संविदा प्रथा का पुतला दहन किया. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक संविदा प्रथा को खत्म कर उन्हें नियमित नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

NHM कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का पांचवां दिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मियों की पीड़ा को समझेंगे और संविदा प्रथा को खत्म कर हमें नियमित करेंगे। हमने आज संविदा प्रथा का पुतला दहन कर साफ संदेश दिया है कि यह व्यवस्था अब और स्वीकार नहीं है- वेद प्रकाश मिश्रा, एनएचएम संघ

10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हड़ताल के दौरान एनएचएम संघ के पदाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जशपुर जिले से हैं.जशपुर से जब भी कोई बड़ा शख्स निकला है, उसने ऐसा निर्णय लिया है जो इतिहास में दर्ज हुआ है.

हमें ठोस निर्णय चाहिए : इसी कड़ी में संघ के एक अन्य पदाधिकारी कमलेश नायक ने कहा कि बीजेपी के उपमुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने विपक्ष में रहते हुए कहा था कि संविदा प्रथा एक कुप्रथा है. उन्होंने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनने पर इस प्रथा को खत्म किया जाएगा. लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. आज हमने पुतला दहन कर सरकार को यह याद दिलाया है कि अब हमें सिर्फ वायदे नहीं, ठोस निर्णय चाहिए.

संविदा प्रथा का फूंका पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस व्यवस्था के कारण वे लंबे समय से असुरक्षा और भेदभाव झेल रहे हैं. नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिलतीं .बीमारी या अन्य जरूरत पड़ने पर उन्हें अवैतनिक अवकाश लेना पड़ता है-रोजलीन किंडो, NHM कर्मी

आंदोलनरत कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अब वे किसी भी मौखिक आश्वासन से पीछे नहीं हटेंगे. जब तक संविदा प्रथा को समाप्त कर नियमितिकरण का लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.



अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल : इस हड़ताल का सीधा असर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. एनएचएम के तहत कार्यरत लगभग 865 कर्मचारी, जिनमें चिकित्सक, नर्स, थेरेपिस्ट, कार्यालयीन स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं, काम बंद कर चुके हैं. जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक उपचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है. मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, कई वार्डों में इलाज अधर में लटक गया है और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

