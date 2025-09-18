ETV Bharat / state

हड़ताल पर डटे एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन

बलौदाबाजार में हड़ताल से वापस नहीं लौटने वाले 107 एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं.

NHM workers on strike dismissed
हड़ताल पर डटे स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 5:03 PM IST

4 Min Read
बलौदाबाजार : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है. बीते 18 अगस्त से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मियों में से 107 को सेवा से हटा दिया गया है. कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति पर यह आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी ने जारी किया.

काम पर वापस नहीं लौटने पर कार्रवाई : सीएमएचओ डॉ. राजेश अवस्थी ने बताया कि लगातार समझाइश और आदेश के बावजूद बड़ी संख्या में NHM कर्मी काम पर वापस नहीं लौटे. स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता देख प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा.

अब तक 107 कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं. जिला स्वास्थ्य समिति और कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही आदेश जारी किया गया है. अभी भी कुछ कर्मी ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं, जिन पर आगे और कार्रवाई संभव है- डॉ राजेश अवस्थी, सीएमएचओ

स्वास्थ्य केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था : डॉ. अवस्थी ने बताया कि जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता.NHM कर्मियों के काम छोड़ देने से मरीजों को परेशानी हो रही है. ऐसे हालात में प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी आम नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है. इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी.

हड़ताली स्वास्थ्यकर्मियों में आदेश को लेकर गुस्सा : आपको बता दें कि बर्खास्तगी के आदेश की जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर मौजूद कर्मियों में भारी आक्रोश फूट पड़ा. गुस्साए कर्मियों ने आदेश की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. एनएचएम कर्मियों ने कहा कि वे सरकार की इस कार्रवाई से नही डरेंगे. आपको बता दें कि जिले के 421 स्वास्थ्य कर्मी 18 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं.

हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित : धरने और बर्खास्तगी की इस पूरी कार्रवाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है.ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और जांच सेवाओं पर असर पड़ा है.कई जगह टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं.मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था में निजी चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ रहा है.प्रशासन का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं. वहीं जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी पर वापसी नहीं करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी. आने वाले समय में और भी बर्खास्तगी आदेश जारी हो सकते हैं. इससे आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव और तेज होने की आशंका है.

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर नजर

  1. नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए.
  2. समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए.
  3. न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले.
  4. भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं.
  5. नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए.
  6. प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए.
  7. सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों.
  8. बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए.
  9. नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए.
  10. लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.




