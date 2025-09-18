बर्खास्तगी की चेतावनी के बाद भी NHM कर्मियों का आंदोलन जारी, राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन
हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने का अंतिम अल्टीमेटम सरकार ने 16 सितंबर तक दिया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 7:07 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को 1 महीना पूरा हो गया है. 18 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. इसी कड़ी में आज नवा रायपुर के तूता इलाके में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के हजारों NHM कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया.
NHM कर्मियों का आंदोलन जारी: हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार ने 16 सितंबर तक कर्मचारियों को काम पर लौटने का अंतिम अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की. सूरजपुर जिले में 594, बलौदाबाजार में 160 और कोरबा में 21 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई. वहीं, कई कर्मचारियों ने बर्खास्तगी से पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया.
10 सूत्रीय मांगों पर अड़े, आंदोलन जारी: NHM कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से 5 मांगों पर सरकार ने मौखिक सहमति जताई है, लेकिन बाकी 5 पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. कर्मचारियों का कहना है कि मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है, सभी मांगों पर लिखित आदेश जारी होने चाहिए.
एनएचएम कर्मचारियों की मांगें
- नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए.
- समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए.
- न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले.
- भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं.
- नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए.
- प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए.
- सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों.
- बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए.
- नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए.
- लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.
