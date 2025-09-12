ETV Bharat / state

51 मीटर लंबी चुनरी लेकर NHM कर्मियों की मनोकामना रैली, सुकमा में मातारानी से न्याय की गुहार

NHM कर्मचारी अनोखे-अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. चुनरी लेकर निकाली रैली.

NHM PROTEST WITH CHUNARI YATRA
51 मीटर लंबी चुनरी लेकर NHM कर्मियों की मनोकामना रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 2:42 PM IST

सुकमा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को 25वें दिन भी जारी रही. हर दिन अलग-अलग तरीके से कर्मचारी प्रदर्शन कर रही हैं. इसी सिलसिले में अपनी मांगों को पूरा कराने की आस लिए सैकड़ों कर्मियों ने 51 मीटर लंबी चुनरी लेकर मनोकामना रैली निकाली.

51 मीटर लंबी चुनरी लेकर NHM कर्मियों की मनोकामना रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न्याय की प्रार्थना: यह रैली सुकमा बस स्टैंड स्थित काली मंदिर से प्रारंभ हुई, जहां कर्मियों ने चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद रैली प्रसिद्ध रामारामीन चिटमिट्टीन माता मंदिर पहुंची, जहां कर्मियों ने शासन से न्याय की प्रार्थना करते हुए मातारानी के चरणों में सिर नवाया.

हम कोई भीख नहीं मांग रहे, यह हमारा अधिकार है. हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए. जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.- NHM कर्मचारी

NHM PROTEST WITH CHUNARI YATRA
सुकमा में मातारानी से न्याय की गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पल्ला झाड़ रही सरकार: NHM संघ ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि पहले नियमितिकरण का मुद्दा केंद्र सरकार का विषय बताकर पल्ला झाड़ा गया. जबकि सूचना के अधिकार से स्पष्ट हो गया कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है. बावजूद इसके, शासन संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा.

अगर बर्खास्तगी का आदेश जारी हो सकता है, तो हमारी जायज मांगों पर आदेश क्यों नहीं?– प्रदर्शनकारी

NHM PROTEST WITH CHUNARI YATRA
सुकमा में मातारानी से न्याय की गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य सेवा ठप: लगातार जारी हड़ताल से सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटक गए हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम ठप हैं और “नियद नेल्ला नार” जैसी योजनाएं भी रुक गई हैं. ग्रामीण अंचलों में इलाज के अभाव से लोग परेशान हैं.

NHM PROTEST WITH CHUNARI YATRA
51 मीटर लंबी चुनरी लेकर NHM कर्मियों की मनोकामना रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पड़ोसी प्रदेश का हवाला: कर्मचारियों का कहना है कि जब मध्यप्रदेश में 62 साल की नौकरी सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेड पे दिया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? यहां भी डबल इंजन की सरकार है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों?

NHM PROTEST WITH CHUNARI YATRA
NHM कर्मचारी अनोखे-अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक भावुक कर्मचारी ने कहा: “मोदी जी की गारंटी भी अधूरी रह गई है. जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है. जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, हम पीछे नहीं हटेंगे. जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल और आमरण अनशन भी करेंगे.

