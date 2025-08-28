नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन भी जारी है. 28 अगस्त को नारायणपुर में कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया. जिले में NHM कर्मियों ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर आंदोलन की सफलता की प्रार्थना. इसके बाद व्यंग्यात्मक नृत्य-नाटक कर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए.
PM-CM का मुखौटा पहने लोगों के सामने नृत्य नाटक: इस नाटक में मंत्रियों के मुखौटे पहनकर सरकार की नीतियों और कर्मचारियों की उपेक्षा को मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में पेश किया गया. कर्मचारियों ने कहा कि शासन-प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है, जबकि वे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं.
मोदी की गारंटी का क्या हुआ?: नाटक की शुरुआत PM मोदी के भाषण क्लिप से हुई जिसमें मोदी की गारंटी का जिक्र था. इसके बाद कर्मचारियों ने, तुम तो धोखेबाज हो.. वादा न तोड़... इंतेहा हो गई इंतजार की जैसे गानों पर उनके सामने डांस किया.
NHM संघ ने अपनी प्रमुख 10 मांगें दोहराईं
- संविलियन और स्थायीकरण
- पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
- ग्रेड पे निर्धारण
- कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता
- लंबित 27% वेतन वृद्धि
- नियमित भर्ती में आरक्षण
- अनुकम्पा नियुक्ति
- मेडिकल और अन्य अवकाश सुविधा
- स्थानांतरण नीति
- न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा
जारी रहेगा आंदोलन: नाटक के अंत में जब स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा पहने शख्स ने कहा कि, काम पर लौट आएं तो कर्मचारियों ने कहा कि, जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. कर्मचारियों ने साफ किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है, लेकिन यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन जन-आंदोलन का रूप ले सकता है.
नारायणपुर सहित पूरे प्रदेश में जारी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब तेज होती जा रही है. एक ओर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे. अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इस आंदोलन का संज्ञान लेती है और कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करती है.