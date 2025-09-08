नारायणपुर में NHM कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी, “रोटी और सम्मान” की लड़ाई में डटे कर्मचारी
रैली में बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
Published : September 8, 2025 at 8:38 PM IST
नारायणपुर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. 8 सितंबर को हड़ताल का 22वां दिन रहा. आज नियमितिकरण और सेवा शर्तों में सुधार की मांग को लेकर नारायणपुर जिला मुख्यालय में कर्मचारियों ने “सम्मान–न्याय–गारंटी” रैली निकाली.
हाथ में रोटी लेकर किया प्रदर्शन: यह रैली बखरुपारा तिराहे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए निकली. अपनी मांगों को अनोखे अंदाज में सरकार तक पहुंचाने के लिए आज कर्मचारी हाथों में रोटी लेकर निकले. उनका कहना था कि अब यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, बल्कि जीवनयापन और आत्मसम्मान की लड़ाई है.
कोविड में निभाई जिम्मेदारी, अब अनदेखी हो रही: कर्मचारियों का कहना है कि वे सालों से सीमित संसाधनों के बीच दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के दौरान भी जान की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियां निभाईं.
यह आंदोलन अब केवल नौकरी का नहीं, बल्कि रोटी और सम्मान का संघर्ष बन गया है. यदि सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया, तो यह आंदोलन और उग्र होगा-संघ की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष संगीता बम्हनोटिया
सेवा देने वाले अब खुद हो गए परेशान: कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत और समर्पण के बावजूद उन्हें न तो नियमित किया गया है और न ही स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. हम लोगों ने हर चुनौती में जनता की सेवा की है, अब सरकार हमारी भी सुने.
स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, जनता परेशान: इस हड़ताल का सीधा असर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, जननी एक्सप्रेस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली ठप पड़ी है.
रैली के अंत में कर्मचारी नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही, शासन-प्रशासन से जल्द वार्ता कर हल निकालने की अपील भी की गई.