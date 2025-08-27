मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रदेशभर में NHM कर्मचारी लगातार अपने अनोखे तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं. कभी खून से मांग पत्र लिखकर, तो कभी सड़क पर धरना देकर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं. MCB जिले में अब कर्मचारी PPE किट पहनकर हाथ में बर्तन लेकर सड़कों पर भीख मांगते दिखे.

दुकानों पर जाकर गाया गीत: कर्मचारी दुकानों पर जाकर गीत गाते हुए कह रहे थे कि "सरकार के पास पैसा नहीं है", इसलिए वे भीख मांगकर ही सरकार को राशि देंगे. कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संभाला है, लेकिन सरकार ने उन्हें केवल आश्वासन ही दिया.

NHM कर्मचारी 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NHM संघ ने दी चेतावनी: कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बनने से पहले ओपी चौधरी ने मांगें पूरी करने की बात कही थी. अब सरकार बने 18 महीने से ज्यादा बीत गए और आज तक किसी भी मांग पर अमल नहीं हुआ. एनएचएम संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है.

हम मांग कर पैसे वित्त मंत्री और सरकार को देते हैं. इसके बदले हमें सरकार रेगुलर करे. निशा दीवान, NHM कर्मचारी

हम जोखिम भरा काम करते हैं लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है- बृजमोहन, जिला अध्यक्ष, NHM कर्मचारी संघ एमसीबी

स्वास्थ्य सेवा ठप: MCB जिले समेत प्रदेश भर में इस आंदोलन से स्वास्थ्य तंत्र प्रभावित हुआ है. कर्मचारी कह रहे हैं कि, हमें उम्मीद है सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी और हम काम पर लौटेंगे.

