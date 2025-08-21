बस्तर: छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर हैं. बस्तर जिले में भी लगभग 900 कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है. कई उपस्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
मौसमी बीमारी का भी डर: वर्तमान में मौसम के बदलाव के कारण डायरिया, मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं. ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों का बंद होना गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है.
हमारी 10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, मेडिकल सुविधा, समय पर वेतन और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. जब उपस्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो केंद्र बंद ही रहेंगे. इससे डिलीवरी सेवाएं रुकेंगी और प्राथमिक इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा.- अनिता, NHM कर्मचारी
बीपी, शुगर के फॉलोअप मरीज नियमित अस्पताल आते हैं. स्कूली बच्चों का इलाज, मलेरिया, डेंगू और फायलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है. अब अस्पताल बंद हैं तो इन सभी मरीजों को परेशानी होगी लेकिन हम भी हड़ताल करने को मजबूर हैं. - आर. जी. परवीन, NHM कर्मचारी
राजनीतिक बयानबाजी भी हुई तेज: दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य की नहीं बल्कि शराब दुकानों की चिंता लगी रहती है. मंत्री अस्पताल छोड़कर शराब दुकानों का निरीक्षण करते हैं.
जब से भाजपा सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है. अस्पताल बंद हैं, इलाज बंद है. सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए-. दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष
प्रशासन की सफाई: CMHO का कहना है कि, हड़ताल से थोड़ी परेशानी तो है लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं. अन्य कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा.
रेगुलर कर्मचारी पूरी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ अस्पतालों में जरूर अस्थायी तौर पर दिक्कत हुई है. जल्द ही जो सेंटर बंद हैं उसे भी खोला जाएगा- संजय बसाक, CMHO बस्तर
बस्तर में NHM कर्मचारियों की हड़ताल ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है. मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, खासकर उन इलाकों में जहां एकमात्र सहारा NHM कर्मचारी ही थे.