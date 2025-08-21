ETV Bharat / state

NHM कर्मचारियों की हड़ताल, बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बंद, मौसमी बीमारियों का बढ़ा खतरा - NHM PROTEST BASTAR

NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है. कई उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हैें.

NHM PROTEST BASTAR
NHM कर्मचारियों की हड़ताल, बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read

बस्तर: छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर हैं. बस्तर जिले में भी लगभग 900 कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है. कई उपस्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

मौसमी बीमारी का भी डर: वर्तमान में मौसम के बदलाव के कारण डायरिया, मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं. ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों का बंद होना गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है.

NHM कर्मचारियों की हड़ताल, बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी 10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, मेडिकल सुविधा, समय पर वेतन और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. जब उपस्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो केंद्र बंद ही रहेंगे. इससे डिलीवरी सेवाएं रुकेंगी और प्राथमिक इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा.- अनिता, NHM कर्मचारी

बीपी, शुगर के फॉलोअप मरीज नियमित अस्पताल आते हैं. स्कूली बच्चों का इलाज, मलेरिया, डेंगू और फायलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है. अब अस्पताल बंद हैं तो इन सभी मरीजों को परेशानी होगी लेकिन हम भी हड़ताल करने को मजबूर हैं. - आर. जी. परवीन, NHM कर्मचारी

NHM PROTEST BASTAR
बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा ठप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनीतिक बयानबाजी भी हुई तेज: दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य की नहीं बल्कि शराब दुकानों की चिंता लगी रहती है. मंत्री अस्पताल छोड़कर शराब दुकानों का निरीक्षण करते हैं.

जब से भाजपा सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है. अस्पताल बंद हैं, इलाज बंद है. सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए-. दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष

प्रशासन की सफाई: CMHO का कहना है कि, हड़ताल से थोड़ी परेशानी तो है लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं. अन्य कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा.

रेगुलर कर्मचारी पूरी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ अस्पतालों में जरूर अस्थायी तौर पर दिक्कत हुई है. जल्द ही जो सेंटर बंद हैं उसे भी खोला जाएगा- संजय बसाक, CMHO बस्तर

बस्तर में NHM कर्मचारियों की हड़ताल ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है. मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, खासकर उन इलाकों में जहां एकमात्र सहारा NHM कर्मचारी ही थे.

NHM के हड़ताली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, PM-CM का मुखौटा लगाए लोगों के सामने किया डांस
सुकमा में एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, साय मंत्रिमंडल के मुखौटे पहनकर सड़क पर हड़ताल
छत्तीसगढ़ में मितानिनों का हल्लाबोल, ठेका प्रथा खत्म करने समेत NHM में शामिल करने की मांग

बस्तर: छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर हैं. बस्तर जिले में भी लगभग 900 कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है. कई उपस्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

मौसमी बीमारी का भी डर: वर्तमान में मौसम के बदलाव के कारण डायरिया, मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं. ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों का बंद होना गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है.

NHM कर्मचारियों की हड़ताल, बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी 10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, मेडिकल सुविधा, समय पर वेतन और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. जब उपस्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो केंद्र बंद ही रहेंगे. इससे डिलीवरी सेवाएं रुकेंगी और प्राथमिक इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा.- अनिता, NHM कर्मचारी

बीपी, शुगर के फॉलोअप मरीज नियमित अस्पताल आते हैं. स्कूली बच्चों का इलाज, मलेरिया, डेंगू और फायलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है. अब अस्पताल बंद हैं तो इन सभी मरीजों को परेशानी होगी लेकिन हम भी हड़ताल करने को मजबूर हैं. - आर. जी. परवीन, NHM कर्मचारी

NHM PROTEST BASTAR
बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा ठप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनीतिक बयानबाजी भी हुई तेज: दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य की नहीं बल्कि शराब दुकानों की चिंता लगी रहती है. मंत्री अस्पताल छोड़कर शराब दुकानों का निरीक्षण करते हैं.

जब से भाजपा सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है. अस्पताल बंद हैं, इलाज बंद है. सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए-. दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष

प्रशासन की सफाई: CMHO का कहना है कि, हड़ताल से थोड़ी परेशानी तो है लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं. अन्य कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा.

रेगुलर कर्मचारी पूरी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ अस्पतालों में जरूर अस्थायी तौर पर दिक्कत हुई है. जल्द ही जो सेंटर बंद हैं उसे भी खोला जाएगा- संजय बसाक, CMHO बस्तर

बस्तर में NHM कर्मचारियों की हड़ताल ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है. मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, खासकर उन इलाकों में जहां एकमात्र सहारा NHM कर्मचारी ही थे.

NHM के हड़ताली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, PM-CM का मुखौटा लगाए लोगों के सामने किया डांस
सुकमा में एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, साय मंत्रिमंडल के मुखौटे पहनकर सड़क पर हड़ताल
छत्तीसगढ़ में मितानिनों का हल्लाबोल, ठेका प्रथा खत्म करने समेत NHM में शामिल करने की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH CENTER CLOSEDBASTAR TRIBAL AREAनेशनल हेल्थ मिशनस्वास्थ्य केंद्र बंदNHM PROTEST BASTAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.