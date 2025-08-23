ETV Bharat / state

NHM कर्मचारियों की हड़ताल जारी, PPE किट पहनकर भीख मांगी, झाड़ू लगाया - NHM PROTEST PPE KIT

सोमवार से हड़ताल जारी है. कर्मचारियों ने कहा बीमा है न पेंशन है दुनिया भर की टेंशन है.

NHM PROTEST PPE KIT
PPE किट पहनकर भीख मांगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read

कोरबा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. दिनों दिन प्रदर्शन अनोखा रूप ले रहा है. शुक्रवार को कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया. ये वही किट है जो कोरोना काल में पहनी जाती थी. इससे पहले PM-CM का मुखौटा पहनकर उनके सामने डांस किया गया था.

अपने काम को याद दिलाने का तरीका: दरअसल, PPE किट पहनकर वे शासन-प्रशासन को कोरोना काल में किए अपने काम की याद दिला रहे हैं. इसके साथ ही हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई और साथ ही सड़क पर झाड़ू भी लगाया. कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार बजट नहीं होने की बात करती है तो हम भीख मांग कर फंड इकट्ठा कर रहे हैं. इस फंड को सरकार को मनी ऑर्डर किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के कर्मचारियों की हड़ताल जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज परेशान लेकिन हमारी भी मजबूरी: एनएचएम के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है. खास कर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र तो कई जगह बंद पड़े हैं. इस पर कर्मचारियों का कहना है कि अपनी सेवा और मरीजों के बारे में ही सोचकर अब तक काम करते आ रहे हैं. कोरोना कल में जान हथेली पर लेकर काम किया, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं माता-पिता हैं. हमारी मजबूरी है कि हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा.

NHM कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई साथियों को जान भी गंवानी पड़ी: कर्मचारियों का कहना है कि, हमें कोई सामाजिक सुरक्षा तक नहीं मिलती, हमारे कई साथी कोरोना में दिवंगत भी हो गए. उनके परिवार को किसी तरह की कोई सहायता भी नहीं मिली. अब भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है. अब हम अपने बारे में सोच रहे हैं.

NHM कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं खुद ही हेल्थ ऑफिसर के तौर पर पदस्थ हूं और लगातार हम काम करते आ रहे हैं. आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हमें सड़क पर उतरकर भीख मांगना पड़ रहा है. हमने सैकड़ों बार पत्र लिखे हजारों बार हाथ जोड़े, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, वो मांगें जो जायज हैं- संजय श्रीवास्तव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, NHM संगठन

NHM PROTEST PPE KIT
हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई अधिकारी सामने नहीं आया: आंदोलनकारियों का कहना है कि, कभी हमें कोरोना योद्धा कहा गया, आज सुध भी नहीं ले रहे. हम 5 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं.फिर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. हमसे बात करने कोई नहीं आया है. हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है. इस वजह से हमारे अंदर गुस्सा है.

NHM PROTEST PPE KIT
PPE किट पहनकर भीख मांगी, झाड़ू भी लगाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हड़ताल करने वालों में एएनएम से लेकर डॉक्टर तक के अधिकारी शामिल हैं. इन सभी की सेवाएं संविदा में ही ली जाती हैं. कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके और अनियमित कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है. जबकि दोनों ही से एक समान काम लिया जाता है.

एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का पांचवां दिन, संविदा प्रथा के विरोध में पुतला दहन, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं
कोरबा में सरकारी कर्मचारी,अधिकारियों का धरना, एनएचएम कर्मी और मितानिन पहले ही हड़ताल पर
NHM के हड़ताली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, PM-CM का मुखौटा लगाए लोगों के सामने किया डांस

कोरबा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. दिनों दिन प्रदर्शन अनोखा रूप ले रहा है. शुक्रवार को कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया. ये वही किट है जो कोरोना काल में पहनी जाती थी. इससे पहले PM-CM का मुखौटा पहनकर उनके सामने डांस किया गया था.

अपने काम को याद दिलाने का तरीका: दरअसल, PPE किट पहनकर वे शासन-प्रशासन को कोरोना काल में किए अपने काम की याद दिला रहे हैं. इसके साथ ही हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई और साथ ही सड़क पर झाड़ू भी लगाया. कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार बजट नहीं होने की बात करती है तो हम भीख मांग कर फंड इकट्ठा कर रहे हैं. इस फंड को सरकार को मनी ऑर्डर किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के कर्मचारियों की हड़ताल जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज परेशान लेकिन हमारी भी मजबूरी: एनएचएम के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है. खास कर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र तो कई जगह बंद पड़े हैं. इस पर कर्मचारियों का कहना है कि अपनी सेवा और मरीजों के बारे में ही सोचकर अब तक काम करते आ रहे हैं. कोरोना कल में जान हथेली पर लेकर काम किया, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं माता-पिता हैं. हमारी मजबूरी है कि हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा.

NHM कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई साथियों को जान भी गंवानी पड़ी: कर्मचारियों का कहना है कि, हमें कोई सामाजिक सुरक्षा तक नहीं मिलती, हमारे कई साथी कोरोना में दिवंगत भी हो गए. उनके परिवार को किसी तरह की कोई सहायता भी नहीं मिली. अब भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है. अब हम अपने बारे में सोच रहे हैं.

NHM कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर भीख मांगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं खुद ही हेल्थ ऑफिसर के तौर पर पदस्थ हूं और लगातार हम काम करते आ रहे हैं. आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हमें सड़क पर उतरकर भीख मांगना पड़ रहा है. हमने सैकड़ों बार पत्र लिखे हजारों बार हाथ जोड़े, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, वो मांगें जो जायज हैं- संजय श्रीवास्तव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, NHM संगठन

NHM PROTEST PPE KIT
हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई अधिकारी सामने नहीं आया: आंदोलनकारियों का कहना है कि, कभी हमें कोरोना योद्धा कहा गया, आज सुध भी नहीं ले रहे. हम 5 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं.फिर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. हमसे बात करने कोई नहीं आया है. हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है. इस वजह से हमारे अंदर गुस्सा है.

NHM PROTEST PPE KIT
PPE किट पहनकर भीख मांगी, झाड़ू भी लगाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हड़ताल करने वालों में एएनएम से लेकर डॉक्टर तक के अधिकारी शामिल हैं. इन सभी की सेवाएं संविदा में ही ली जाती हैं. कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके और अनियमित कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है. जबकि दोनों ही से एक समान काम लिया जाता है.

एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का पांचवां दिन, संविदा प्रथा के विरोध में पुतला दहन, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं
कोरबा में सरकारी कर्मचारी,अधिकारियों का धरना, एनएचएम कर्मी और मितानिन पहले ही हड़ताल पर
NHM के हड़ताली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, PM-CM का मुखौटा लगाए लोगों के सामने किया डांस
Last Updated : August 23, 2025 at 3:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NHM EMPLOYEES STRIKEBEGGING WITH PPE KITNHM कर्मचारियों की हड़तालPPE किट पहनकर भीख मांगीNHM PROTEST PPE KIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.