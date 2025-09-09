ETV Bharat / state

एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे गोंगपा विधायक तुलेश्वर, बोले- स्वास्थ्य सुविधाएं बीमार

एनएचएम कर्मचारियों को विधायक का समर्थन: गोंगपा विधायक ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात की. उनकी मांगों के समर्थन में उद्बोधन दिया. विधायक ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं बीमार हो गई हैं. विधायक ने कहा "ग्रामीण क्षेत्र में उनकी बीमारी को ठीक करने वाला कोई नहीं है. उनकी जायज मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए. मांगे हर हाल में पूरी की जानी चाहिए.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हमारे लिए रात दिन काम करने वाले हैं. उनकी जो भी मांग है, वह बहुत ही जायजा और संवैधानिक मांगे हैं."

कोरबा: नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के कर्मचारियों को आंदोलन लगातार जारी है. कोरबा जिले के घंटाघर में एनएचएम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पाली तानाखार से विधायक तुलेश्वर मरकाम उन्हें समर्थन देने पहुंचे.

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर हमला: तुलेश्वर मरकाम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "पिछली सरकार को हराकर भाजपा सरकार सत्ता में आई है. भाजपा ने लोगों से वादा किया था रकि नियमितीकरण करेंगे, संविदा को रेगुलर करेंगे. इन सब बातों को कहकर भाजपा सरकार में आई है. अब सत्ता में आने के बाद जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है. सरकार कुंभकरणीय नींद में सो रही है और हमारा स्वास्थ्य विभाग बीमार होते जा रहा है. इलाज करने के लिए गांव में आज कोई नहीं है. कर्मचारियों की जो जायज मांग है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए."

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक ने यह भी कहा कि आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्र का बुरा हाल है. उनके आंदोलन से इलाज करने वाले कर्मी हड़ताल पर हैं. गांव में बीमारी बढ़ रही है.

उन्होंने ये भी कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के मांगों के समर्थन में उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है.

22वें दिन फिर खून से लिखा पत्र : एनएचएम कर्मचारी रचनात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. कभी गाना गाकर, कभी भजन कीर्तन तो कभी हवन, मुखौटे लगाकर और पीपीई किट पहनकर वह आंदोलन कर चुके हैं. चुंकि यह सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इसलिए जिस तरह खून की जांच के लिए सिरिंज और इंजेक्शन से खून निकाला जाता है उसी तरह वह एक दूसरे के शरीर से खून निकलने के बाद पेंट करने वाले छोटे ब्रश से कागज पर खून से अपनी मांगों वाला आवेदन शासन के लिए लिख रहे हैं. आंदोलन के 22वें दिन घंटाघर चौक में बैठे एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को एक बार फिर खून से पत्र लिखा है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों से मिले विधायक (ETV Bharat Chhattisgarh)

1. संविलियन एवं स्थायीकरण2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना3. नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण4. कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता5. मेडिकल अवकाश की सुविधा6. लंबित 27% वेतन वृद्धि7. न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा8. ग्रेड पे का निर्धारण9. अनुकंपा नियुक्ति10. स्थानांतरण की नीति