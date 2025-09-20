छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 32 दिन बाद काम पर लौटे NHM कर्मी
सीएम विष्णुदेव साय ने एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल खत्म करने के फैसले की सराहना की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 8:14 AM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ में सरकार की सख्ती और समझाइश के बाद आखिरकार शुक्रवार को 32 दिनों की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारी वापस काम पर लौट गए. शासन की आखिरी चेतावनी के बाद देर शाम तक सभी जिलों में एनएचएम कर्मियों ने अपनी हडताल समाप्त कर ज्वाइनिंग दे दी है. हड़ताल खत्म होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई जा रही है शनिवार से एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस बीच एनएचएम कर्मियों के ज्वाइनिंग का सिलसिला देर रात तक जारी रहा.
एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर थे हड़ताल पर: नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित अन्य कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. इन कर्मचारियों की हड़ताल से पीएचसी, सीएचसी, सब हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो गई थी और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.
18 अगस्त से हर रोज अलग अलग तरीके से हड़ताल: इस दौरान एनएचएम संघ ने प्रदेशभर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया जबकि शासन की ओर से हड़तालीकर्मियों को वापस काम पर लौटने की समझाइश दी जा रही थी. शासन की ओर से संघ की पांच मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन एनएचएम कर्मी अपनी ग्रेड पे सहित अन्य मांगों के लिए घोषणा और लिखित में आश्वासन की मांग पर अड़े रहे. ऐसे में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें 16 सितम्बर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया था लेकिन एनएचएमकर्मी अपनी हड़ताल पर अडिग रहे.
सरकार ने 19 सितंबर को काम पर लौटने का दिया आखिरी मौका: ऐसे में शासन ने सभी को एक माह का वेतन देते हुए बर्खास्त करने के निर्देश दिए. इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी. सूरजपुर जिले में 594 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था जबकि सरगुजा और बलरामपुर जिले में प्रक्रिया चल रही थी. सरगुजा और बलरामपुर जिले से भी बर्खास्तगी का अनुमोदन कर भेज दिया गया था. लेकिन इस बीच देर शाम स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर संघ से बात कर उन्हें अंतिम मौका दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने संघ की मांगों को पूर्ण करने और ग्रेड पे लागू करने का आश्वासन दिया और उन्हें 19 सितम्बर की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अंतिम मौका दिया.
सीएचओ संघ की जिलाध्यक्ष योगिता ठाकुर ने कहा कि सीएचओ संघ की हड़ताल जारी है, जब तक राज्य कार्यालय से हड़ताल समाप्त करने के निर्देश नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे जिले के सभी 126 सीएचओ अभी हड़ताल पर हैं.
सिविल सर्जन डॉ . जेके रेलवानी ने बताया कि "एनएचएम कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है. सरगुजा जिले की बात की जाए तो यहां 548 लोग हड़ताल पर थे और शुक्रवार की शाम तक 430 लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग दी जबकि सीएचओ संघ के 118 एनएचएम कर्मियों ने फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं दी है.
संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने बताया "एनएचएम कर्मी अपनी हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौट रहे है. सभी जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है. एमसीबी, बैकुंठपुर, सरगुजा, बलरामपुर में ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ जगह अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है. सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है."
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 19, 2025
हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज़ मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है।
जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार और… pic.twitter.com/D2xZ27iYr3
सीएम साय ने हड़ताल खत्म करने का किया स्वागत: शुक्रवार शाम एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम ने एनएचएम कर्मियों के हड़ताल खत्म करने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने एक्स पर लिखा-" एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है. हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है.जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुझे विश्वास है कि सरकार और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से प्रदेश की जनता को सुलभ एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को और बेहतर, स्वस्थ व उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे."