एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल : 30वें दिन मांगी इच्छा मृत्यु, सरकार के आश्वासन पर नहीं है भरोसा
दुर्ग कलेक्टोरेट में हड़ताल रहे एनएचएम कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है.
Published : September 16, 2025 at 7:48 PM IST
दुर्ग : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी हड़ताल अब 30वें दिन में प्रवेश कर गया.हड़ताल के तीसवें दिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर इच्छामृत्यु देने की मांग की. राज्य सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया था कि सभी कर्मचारी मंगलवार से यदि काम पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें 1 महीने का नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया जाएगा.
सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग : सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद भी कर्मचारी संघ ने हड़ताल वापस नहीं ली. लिहाजा उन्होंने दुर्ग कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन कर इच्छा मृत्यु की मांग की.एनएचएम कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में नियमितीकरण को लागू करने के लिए समय देने को तैयार हैं.वर्तमान सरकार ने इसके लिए कैबिनेट में समिति का गठन किया है.हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समिति के सदस्य हैं. उसकी भी अनुशंसा भी हो चुकी है.
एनएचएम कर्मचारियों का ग्रेड पे लागू होने चाहिए जो अतिआवश्यक है. 20 साल से आश्वासन पर ही आंदोलन स्थगित होते आए हैं.जब तक हमारी मांगों पूरी नही होगी आंदोलन चलता रहेगा- डॉ आलोक शर्मा, एनएचएम कर्मचारी
हम किसी ने नहीं डरने वाले : जिला उपाध्यक्ष दिव्या लाल ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं. उनका आदेश मिल जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे नही बढ़ाते. 20 साल से देखते आ रहे हैं आश्वासन और कमेटी का गठन एक छलावा है. इसके आधार पर कुछ नहीं मिला है.सभी कर्मचारियों ने पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. राज्य के 16 हजार से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी अपने अपने सीएमएचओ ऑफिस में जाकर अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं.अब हम किसी भी नीति से डरने वाले नहीं, अगर सरकार को भर्ती प्रक्रिया निकलनी है तो निकालने दीजिए.
क्या है एनएचएम कर्मचारी संघ की मांग
1. संविलियन एवं स्थायीकरण
2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
3. नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण
4. कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता
5. मेडिकल अवकाश की सुविधा
6. लंबित 27% वेतन वृद्धि
7. न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा
8. ग्रेड पे का निर्धारण
9. अनुकंपा नियुक्ति
10. स्थानांतरण की नीति
16500 कर्मचारी दे चुके हैं इस्तीफा: छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी संघ पिछले 18 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं. 3 सितंबर को 16 हजार से ज्यादा कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांग को सरकार के समक्ष रखा. 13 अगस्त को एनएचएम कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक
- बैठक में बात नहीं बनी. सरकार ने एनएचएम संघ की बात नहीं मानी
- 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल शुरू
- सरकार ने हड़ताल खत्म करने को लेकर आदेश जारी किया
- लेकिन एनएचएम के कर्मचारी काम पर नहीं लौटे
- 3 सितंबर को सरकार की तरफ से 25 NHM कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया
- जिसके बाद पूरे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया
