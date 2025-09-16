ETV Bharat / state

एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल : 30वें दिन मांगी इच्छा मृत्यु, सरकार के आश्वासन पर नहीं है भरोसा

दुर्ग : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी हड़ताल अब 30वें दिन में प्रवेश कर गया.हड़ताल के तीसवें दिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर इच्छामृत्यु देने की मांग की. राज्य सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया था कि सभी कर्मचारी मंगलवार से यदि काम पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें 1 महीने का नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया जाएगा.

सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग : सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद भी कर्मचारी संघ ने हड़ताल वापस नहीं ली. लिहाजा उन्होंने दुर्ग कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन कर इच्छा मृत्यु की मांग की.एनएचएम कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में नियमितीकरण को लागू करने के लिए समय देने को तैयार हैं.वर्तमान सरकार ने इसके लिए कैबिनेट में समिति का गठन किया है.हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समिति के सदस्य हैं. उसकी भी अनुशंसा भी हो चुकी है.

एनएचएम कर्मचारियों का ग्रेड पे लागू होने चाहिए जो अतिआवश्यक है. 20 साल से आश्वासन पर ही आंदोलन स्थगित होते आए हैं.जब तक हमारी मांगों पूरी नही होगी आंदोलन चलता रहेगा- डॉ आलोक शर्मा, एनएचएम कर्मचारी

हम किसी ने नहीं डरने वाले : जिला उपाध्यक्ष दिव्या लाल ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं. उनका आदेश मिल जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे नही बढ़ाते. 20 साल से देखते आ रहे हैं आश्वासन और कमेटी का गठन एक छलावा है. इसके आधार पर कुछ नहीं मिला है.सभी कर्मचारियों ने पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. राज्य के 16 हजार से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी अपने अपने सीएमएचओ ऑफिस में जाकर अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं.अब हम किसी भी नीति से डरने वाले नहीं, अगर सरकार को भर्ती प्रक्रिया निकलनी है तो निकालने दीजिए.

क्या है एनएचएम कर्मचारी संघ की मांग

1. संविलियन एवं स्थायीकरण