एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, कोरिया में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा असर

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे चर्चा की और धरना समाप्त करने की अपील की.

NHM employees strike
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 8:08 PM IST

कोरिया: छत्तीसगढ़ में 16 हजार एनएचएम कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अब असर पड़ने लगा है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे चर्चा की और धरना समाप्त करने की अपील की है.

एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी: स्वास्थ्य मंत्री की अपील के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं. और तो और मांगें मानने के बजाए एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक तौर से अपना इस्तीफा सौंप दिया इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने सामूहिक त्यागपत्र भी दिया है.

हड़ताली कर्मचारियों की मांग: एनएचएम संघ की हड़ताली कर्मचारी प्रतिमा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी, लेकिन जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. जिला अध्यक्ष बृजमोहन कडोरिया ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती और लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हड़ताल वापस नहीं लिया जाएगा.

हेल्थ मिनिस्टर से हुई बातचीत: स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि उनकी बातचीत चल रही है. राज्य स्तर के पदाधिकारियों से वार्ता हो रही है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायलवाल ने कर्मचारियों से वापस लौटने की अपील की है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं.

चरमराने लगी स्वास्थ्य सेवाएं: स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का असर पड़ने लगा है, क्योंकि ये कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं. यदि जल्द ही कोई बीच का रास्ता या फिर समाधान नहीं निकलता है तो स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा प्रभावित होंगी. स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक दबाव बढ़ सकता है.

क्या है मांगें: एनएचएम कर्मचारियों की मांगों में ग्रेड पे, संविलियन और अन्य मुद्दे शामिल हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अब देखना यह है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत के क्या परिणाम निकलते हैं और कब तक मांगें पूरी होती हैं.

