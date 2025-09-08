ETV Bharat / state

चुनरी यात्रा लेकर निकले एनएचएम कर्मचारी, कहा समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए

दुर्ग जिले में 800 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ को अपना इस्तीफा दे दिया.

NHM EMPLOYEES PROTEST
समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 10:50 PM IST

दुर्ग: जिले में 800 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ को अपना इस्तीफा दे दिया है. 22 वें दिन आंदोलन करने वाले कर्मचारी सोमवार को अनोखा प्रदर्शन करते हुए माता की शरण में पहुंचे. हड़ताली कर्मचारियों ने धरना स्थल से मठपारा स्थित चंडी मंदिर तक करीब 3 किलोमीटर लंबी मनोकामना चुनरी यात्रा निकाली. इस दौरान सभी कर्मचारी पैदल चलते हुए माता के दरबार पहुंचे.

800 एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ को दिया इस्तीफा: शासन की नीतियों से नाराज कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 108 मीटर से अधिक लंबी चुनरी माता को अर्पित की. चुनरी यात्रा में एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि माता से यही प्रार्थना करने आए हैं कि सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, जिससे आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता निकले.

नियमितिकरण की मांग: नाराज संविदा एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. एनएचएम कर्मचारी ने बताया कि वे बीते दो दशक से नियमितिकरण और सेवा शर्तों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है. मजबूर होकर उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है. कर्मचारी संघ की ओर से किए जा रहे लगातार प्रदर्शनों के बाद भी कोई कार्रवाई उनके हित को लेकर नहीं की जा रही है.

दुर्ग के चंडी मंदिर तक निकाली गई चुनरी यात्रा: धरना स्थल से रवाना हुई चुनरी यात्रा में महिला और पुरुष कर्मियों की बड़ी संख्या मौजूद रही. सभी ने हाथों में चुनरी थाम रखी थी और नारे लगाते हुए आगे बढ़े. चंडी मंदिर पहुंचने पर कर्मचारियों ने मां को चुनरी चढ़ाई गई और सामूहिक रूप से माता से विनती की गई कि सरकार जल्द सुनवाई कराएं. कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. एनएचएम डॉ साक्षी चंद्राकर ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा.

चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं: वहीं आंदोलन का असर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है. मरीजों को इलाज और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और दूर दराज से आने वाले मरीजों को उठानी पड़ रही है. स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में मरीज इलाज और मदद के लिए भटक रहे हैं. मरीज भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एनएचएम की हड़ताल खत्म हो जाए. हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार असर पड़ रहा है.

