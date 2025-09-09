ETV Bharat / state

राजनांदगांव में खाने का स्टॉल लगाकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन

राजनांदगांव: कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. एनएचएम कर्मचारी हर दिन अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सामूहिक इस्तीफे के बाद प्रदर्शन और भी तेज कर दिया गया है. सोमवार को कर्मचारियों ने रोटी संघर्ष की थीम पर प्रदर्शन किया.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन: एनएचएम कर्मचारी संघ ने धरनास्थल पर पकोड़े तले. पानीपूरी की दुकान लगाई. चाय बनाकर बेची और पान का ठेला लगाया. इस दौरान बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारियों संघ के पदाधिकारी, सदस्य और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे. एनएचएम कर्मियों का कहना है कि इस समय वे बेरोजगार है. इसलिए उन्हें अपनी जीविका के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाकर काम करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मांग लेती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा.

एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आज की हमारी थीम है रोटी संघर्ष. हम सभी बेरोजगार हो चुके हैं. सभी इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन इस मामले में सरकार असंवेदनशील है. आज हम पकोड़े तल रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं. चाय बना रहे हैं. 22 दिन बाद भी सरकार हमसे बात नहीं कर रही है. सरकार दोहरी नीति अपना रही है और केंद्र पर थोप रही है जबकि सरकार हम पर फैसला लेने में स्वतंत्र है- सुरेश, स्वास्थ्य कर्मचारी

एनएचएम कर्मचारी संघ की 10 मांगे

1. संविलियन एवं स्थाईकरण

2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना