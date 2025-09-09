ETV Bharat / state

राजनांदगांव में खाने का स्टॉल लगाकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन

10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं.

NHM PROTEST
एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. एनएचएम कर्मचारी हर दिन अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सामूहिक इस्तीफे के बाद प्रदर्शन और भी तेज कर दिया गया है. सोमवार को कर्मचारियों ने रोटी संघर्ष की थीम पर प्रदर्शन किया.

एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन: एनएचएम कर्मचारी संघ ने धरनास्थल पर पकोड़े तले. पानीपूरी की दुकान लगाई. चाय बनाकर बेची और पान का ठेला लगाया. इस दौरान बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारियों संघ के पदाधिकारी, सदस्य और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे. एनएचएम कर्मियों का कहना है कि इस समय वे बेरोजगार है. इसलिए उन्हें अपनी जीविका के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाकर काम करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मांग लेती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा.

आज की हमारी थीम है रोटी संघर्ष. हम सभी बेरोजगार हो चुके हैं. सभी इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन इस मामले में सरकार असंवेदनशील है. आज हम पकोड़े तल रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं. चाय बना रहे हैं. 22 दिन बाद भी सरकार हमसे बात नहीं कर रही है. सरकार दोहरी नीति अपना रही है और केंद्र पर थोप रही है जबकि सरकार हम पर फैसला लेने में स्वतंत्र है- सुरेश, स्वास्थ्य कर्मचारी

एनएचएम कर्मचारी संघ की 10 मांगे

1. संविलियन एवं स्थाईकरण

2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना

3. नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण

4. कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता

5. मेडिकल अवकाश की सुविधा

6. लंबित 27% वेतन वृद्धि

7. न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा

8. ग्रेड पे का निर्धारण

9. अनुकंपा नियुक्ति

10. स्थानांतरण की नीति

Chhattisgarh NHM employees protest
एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे गोंगपा विधायक तुलेश्वर, बोले- स्वास्थ्य सुविधाएं बीमार
चुनरी यात्रा लेकर निकले एनएचएम कर्मचारी, कहा समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए

एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शनNHM PROTESTराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनNHM EMPLOYEES PROTEST RAJNANDGAONCHHATTISGARH NHM EMPLOYEES PROTEST

