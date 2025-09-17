ETV Bharat / state

"आधी रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा की भेंट", सुकमा के एनएचएम कर्मचारियों ने नाटक के जरिए बताई पीड़ा

सुकमा के एनएचएम कर्मचारियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 9:15 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 9:22 AM IST

सुकमा: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का दायित्व संभाल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारी अब हताशा की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं. 18 अगस्त से 10 सूत्रीय मांगों एवं नियमितिकरण की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से पत्र सौंपा है.

सुकमा में एनएचएम कर्मचारी हर रोज नए नए तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं. मंगलवार को एनएचएम कर्मियों ने दो थाली नाटक के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और कहा- "आधा रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा की भेंट."

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: संघ ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले आज के मंत्री स्वयं मंच से कर्मचारियों के समर्थन में बोलते थे और 100 दिन में नियमितिकरण का वादा किया था. लेकिन बीते 20 महीनों में 160 से अधिक ज्ञापन देने और धरना-प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. पहले इसे केंद्र का मामला बताकर टाला गया, लेकिन सूचना के अधिकार से स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार नियमितिकरण करने में सक्षम है. बावजूद इसके केवल कमिटी बनाने और अधूरी जानकारी देकर कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है.

सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप: एनएचएम संघ सुकमा के जिला प्रवक्ता मुकेश बक्शी ने कहा "शासन से उम्मीद थी कि हमारी मांगे पूरी करेंगे लेकिन इसके ठीक उल्टा दमनकारी नीति अपनाते हुए स्वास्थ्य सचिव द्वारा हड़ताल में बैठे कर्मचारियों को 16 सितंबर तक कार्य में वापसी नहीं होने पर बर्खास्त कर नई भर्ती का आदेश जारी करने की बात कही गई है. सरकार के इस रवैया से हम पीछे नहीं हटने वाले है. जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी और लिखित आदेश नहीं मिलेगा. हम हड़ताल जारी रखेंगे. हमने कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन दे कर इच्छा मृत्यु की मांग की है."

सुकमा जिला अध्यक्ष डॉ. वेद साहू, उपाध्यक्ष रीना नायडू और प्रवक्ता डॉ. मुकेश बख्शी ने कहा कि सरकार का रवैया पूरी तरह दमनकारी है. कर्मचारी पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं और अब भूख हड़ताल व आमरण अनशन के लिए तैयार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि मध्यप्रदेश में NHM कर्मियों को 62 साल की सेवा गारंटी, ग्रेड पे और अनुकंपा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद क्यों वादे पूरे नहीं हो पा रहे.

धरना स्थल पर डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल, हिमानी सरकार, डॉ. विजय, राजेंद्र पांडेय, हिमांशु जायसवाल, सरफराज नवाज, शाश्वत सिंह, मनीषा नेताम, भारती नेताम और हर्षा नागवंशी समेत सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ से बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

