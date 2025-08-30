सुकमा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मियों का आंदोलन शनिवार को लगातार 13वें दिन भी जारी रहा. नियमितीकरण, ग्रेड-पे और लंबित वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे जिले में कर्मचारी अलग-अलग रचनात्मक तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारियों ने “मोदी की गारंटी खोजो अभियान” चलाया.
भीख मांगकर प्रदर्शन: पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़कों पर उतरकर भीख मांगी और घोषणा की कि इस भीख से मिले पैसे को सरकार के खजाने में डाला जाएगा, ताकि आमजन को समझ में आए कि कोरोना महामारी के दौरान जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया था, आज वे ही सरकार की उपेक्षा का शिकार होकर सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं.
स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराईं: NHM कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं. उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हैं. मरीजों को आवश्यक जांच और दवाइयों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है.
कर्मचारी संघ का आरोप- शासन का रवैया अड़ियल: कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है.
हमने कई बार शासन को ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को पत्र लिखा, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है. यदि हमारी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होता, तो आंदोलन और उग्र होगा- कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू
जब तक नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27% वेतन वृद्धि की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी- प्रवक्ता मुकेश बख्शी
आंदोलन में बढ़ रही भागीदारी: धरना स्थल पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में NHM कर्मी जुट रहे हैं. शनिवार को हुए धरना प्रदर्शन में डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल, बसंती हिमानी, डॉ. विजय राजेन्द्र पांडेय, सरफराज नवाज, रीना नायडू, मंजीता लकड़ा और मनीषा नेताम सहित बड़ी संख्या में सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन सिर्फ वेतन या पदस्थापना का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान और भविष्य की लड़ाई है.
अंतिम दम तक जंग जारी रहेगी: डॉ मुकेश बक्शी (NHM) कर्मचारी का कहना है कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले NHM कर्मियों के साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि शासन जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लेता, तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. यह जंग अंतिम दम तक जारी रहेगी.