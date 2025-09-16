ETV Bharat / state

एनएचएम कर्मचारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्तगी की लटकी तलवार

मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज : एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. लेकिन एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और सरकार का पत्र अस्पष्ट है. उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को मंगलवार शाम तक काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया है. काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है.

हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और सरकार का पत्र अस्पष्ट है.हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे और सरकार को उनकी मांगें माननी होंगी- बृज करोलिया, अध्यक्ष, एनएचएम संघ

क्या है सरकार का पक्ष ?: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की 10 मांगों में से 4 प्रमुख मांगें पहले ही स्वीकार कर ली हैं.3 मांगों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 30 दिनों के भीतर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है. शेष 3 मांगों पर अन्य राज्यों से तुलना के बाद निर्णय लेने के लिए अलग कमेटी बनाई गई है.

सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए हैं.लेकिन एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और वे अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों और सरकार के जवाब में कई मुद्दे शामिल हैं:



- नियमितीकरण और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना

- वेतन वृद्धि और भत्ते

- कार्य मूल्यांकन और पदोन्नति

- मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा





