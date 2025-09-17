ETV Bharat / state

NHM के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने PM मोदी को किया 'बर्थडे विश', 'गारंटी' पूरा करने की अपील

'गारंटी' पूरा करने की अपील: NHM कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें पत्र लिखकर अपनी बात रखी. पत्र में कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ उनसे छत्तीसगढ़ में उनकी “गारंटी” पूरी करने की अपील की. साथ ही अलग-अलग हाथों में HAPPY BIRTHDAY MODI JI का पोस्टर थामे प्रदर्शनकारी दिखे.

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार संकट में हैं. यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारी नियमितिकरण और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 31 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए भावुक पत्र लिखा है.

देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को एनएचएम संघ सुकमा की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हमने जन्मदिन का बधाई पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम भेजा है. आज जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी से निवेदन है कि मोदी की गारंटी को पूरा करें और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी कर आज के दिन को ऐतिहासिक बनाएं- संघ के प्रवक्ता डॉ. मुकेश बक्शी

स्वास्थ्य सेवाएं ठप: गांव-गांव से लोग इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण अधिकांश सेवाएं ठप हैं. कई गर्भवती महिलाएं समय पर जांच नहीं करवा पा रहीं. तो वहीं बुखार, मलेरिया और डायरिया जैसे मौसमी रोगों से पीड़ित मरीजों को भी इलाज के लिए निजी क्लीनिक या दूर-दराज के शहरों की ओर जाना पड़ रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवारों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.

अनोखे स्टाइल में NHM प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को विश किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पड़ोसी राज्य की व्यवस्था का हवाला: कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने लिखित आश्वासन नहीं दिया तो वे भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक जाएंगे. उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में 62 साल की जॉब गारंटी, ग्रेड पे और अनुकंपा जैसी सुविधाएं NHM कर्मचारियों को दी जा रही हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं?

इधर, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच खींचतान का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो सुकमा जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं.

धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे. इनमें डॉ. वेद साहू, रीना नायडू, मनीषा नेताम, नवीन पाठक, डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल, बसंती, डॉ. विजय, राजेंद्र पांडेय, जितेंद्र नामदेव, हिमांशु जायसवाल, सरफराज नवाज, शाश्वत सिंह, मंजीता लकड़ा, भारती नेताम, हर्षा नागवंशी सहित कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा के कई स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल थे..