नारायणपुर/ सुकमा : बीते 15 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, नेशनल हेल्थ मिशन) के संविदाकर्मियों की हड़ताल जारी है. नियमितीकरण और वेतन वृद्धि समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों ने बेमियादी हड़ताल को जारी रखा है. सोमवार 1 सितंबर को एनएचएम कर्मियों ने अलग और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया.

संविदा प्रथा की निकाली शव यात्रा: एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से संविदा प्रथा की शव यात्रा निकाली. यह शव यात्रा बाजार चौक से होते हुए जगदीश मंदिर मार्ग, भारत माता चौक से जयस्तंभ चौक पहुंची. उसके बाद जय स्तंभ चौक पर अंतिम संस्कार किया. इससे पहले सभी कर्मियों ने सड़क के बीच पुतलारूपी शव रऱकर मुंडन संस्कार कराया और उसके बाद नारेबाजी करते हुए अंतिम संस्कार किया. शव यात्रा के दौरान संविदा प्रथा खत्म करो, नियमितिकरण लागू करो जैसे नारे गूंजते रहे. प्रदर्शन की वजह से नारायणपुर की प्रमुख सड़क घंटों बाधित रही.

नारायणपुर में एनएचएम संविदाकर्मियों की हड़ताल (ETV BHARAT)

कर्मचारियों ने कराया मुंडन: प्रतीकात्मक शव का अंतिम संस्कार करने के बाद संविदा कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग और साय सरकार के उदासीन रवैए की आलोचना की. सभी ने इस प्रक्रिया के विरोध में मुख्य सड़क पर बैठकर मुंडन कराया. कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है.

संविदाकर्मियों ने कराया मुंडन (ETV BHARAT)

सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ यह हमारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है. सरकार हमारी हड़ताल को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपना रही है- संगीता वर्णोटिया, NHM संविदा कर्मचारी

मुंडन कराते एनएचएम संविदा कर्मी (ETV BHARAT)

संविदा कर्मियों की बर्खास्तगी के लिए सरकार आदेश जारी कर रही है. इस तरह के हथकंडे से हम दवाब में नहीं आने वाले हैं-प्रदीप देवांगन, जिला अध्यक्ष, NHM संविदा कर्मचारी

"हमारा आंदोलन जारी रहेगा": हड़ताली कर्मचारियों ने घोषणा की कि अब हमारी 10 सूत्रीय मांगों में से वे केवल एक ही मांग नियमितिकरण को प्राथमिकता दिया जाएगा. इसको प्राथमिकता देते हुए हम आंदोलन जारी रखेंगे. कर्मचारियों ने कहा कि आज मुंडन संस्कार हुआ है, अब कल शांति भोज का आयोजन किया जाएगा

संविदा प्रथा की शव यात्रा (ETV BHARAT)

सुकमा में एनएचएम कर्मियों ने मुंडन कराया: नारायणपुर की तरह सुकमा में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध किया. रना स्थल पर सामूहिक रूप से सिर मुंडन कराया और केस दान कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा. हड़ताल कर रहे कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मागं की है.

सुकमा में एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

जब तक शासन हमारी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता,तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इसका जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा- रीना नायडू, उपाध्यक्ष, एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष

धरना स्थल पर संविदा कर्मियों ने कहा कि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने का काम सरकार ने किया है. सरकार के अड़ियल रवैए की वजह से यह हो रहा है. आंदोलन के चलते जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप है.

छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदाकर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है. बीते 15 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति है. इस सबके बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरी तरह असर पड़ रहा है. अब देखना होगा कि सरकार कब तक एनएचएम कर्मियों की मांग को पूरा करती है.