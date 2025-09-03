रायपुर/राजनांदगांव/ बालोद/ बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि और नियमित नौकरी की मांग को लेकर एनएचएम संविदाकर्मियों की हड़ताल जारी है. रायपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर सभी पांचों संभाग में एनएचएम कर्मी हड़ताल को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मी अलग अलग अंदाज में हड़ताल कर रहे हैं. बालोद में एनएचएम कर्मचारियों ने मां गंगा मैया मंदिर तक मनोकामना यात्रा निकाली. कर्मियों ने मां गंगा मैया मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी मांगों को बुलंद किया. इसी तरह राजनांदगांव में भी एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और जिला एनएचएम संगठन ने अपनी मांगों के समर्थन में चुनरी यात्रा निकाली और विरोध प्रदर्शन किया. बलरामपुर में संविदाकर्मियों ने संविदा प्रथा की शव यात्रा निकाली.
राजनांदगांव में एनएचएम कर्मियों की चुनरी यात्रा: 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों ने शहर में चुनरी यात्रा निकाली. यह चुनरी यात्रा मां पाताल भैरवी मंदिर में समाप्त हुई. धरना स्थल से इस यात्रा की शुरुआत हुई और एनएचएम कर्मी नारेबाजी करते हुए चुनरी लेकर मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचे.
अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन और उग्र होगा- डॉ किरण गायकवाड़, जिला अध्यक्ष, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
बालोद में एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन: बालोद में बस स्टैंड से मां गंगा मैया शक्तिपीठ तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों ने मनोकामना यात्रा निकाली. इस यात्रा में सभी हड़ताली कर्मी हाथों में मां गंगा मैया की चुनरी लिए हुए थे. सभी कर्मी बारिश के बीच मनोकामना यात्रा में शामिल हुए. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है. इसलिए हम सीधे मां गंगा के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं.
बलरामपुर में संविदाकर्मियों ने संविदा प्रथा की अर्थी निकाली: बलरामपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को संविदा प्रथा की रैली निकाली. इस रैली में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने सरकार से मांगें पूरी करने की अपील की है.
छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है. अब हमारे ऊपर नोटिस जारी कर प्रेशर बनाया जा रहा है. हमारे खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है. हमने आज इस नोटिस को जला कर अपना विरोध दर्ज किया है- हिमांशु जायसवाल, NHM कर्मी
सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमें संविदा मुक्त सिस्टम दें. हमारा नियमितिकरण किया जाए. हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमें सरकार संविदा से मुक्त करे और स्थाई नौकरी दे - डॉ संजना राज, NHM कर्मी
संविदा कर्मियों की दस मांगों पर नजर: एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने दस सूत्रीय मांग रखी है. जो इस प्रकार है
- संविलियन एवं स्थायीकरण: अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए.
- पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना: स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायीत्व लाने एक अलग कैडर बनाया जाए.
- ग्रेड पे का निर्धारण: समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू हो.
- 27% लंबित वेतन बढ़ोत्तरी लागू किया जाए: जुलाई 2023 से रुकी वेतन वृद्धि लागू की जाए.
- कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता: CR सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए.
- नियमित भर्ती में आरक्षण लागू किया जाए: भर्ती में 50% सीटें NHM कर्मियों के लिए आरक्षित हों.
- अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान: ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाए.
- मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा मिले
- मानवीय आधार पर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए.
- 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाए.