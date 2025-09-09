ETV Bharat / state

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का जल सत्याग्रह, 23 दिन से NHM कर्मी अड़े, स्वास्थ्य सेवाएं हुई बदहाल

सामूहिक इस्तीफा देकर सरकार को जगाने की कोशिश : स्वास्थ्यकर्मियों का आरोप है कि शासन उनकी मांगों को नजरंदाज कर दबाने का प्रयास कर रही है. जिसे दबाने संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को बर्खास्त किया है. जिसके विरोध में प्रदेशभर के करीब 16 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने बीते दिनों सामूहिक इस्तीफा सौंपा था. वहीं अब जल सत्याग्रह कर शासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

कबीरधाम में तालाब के अंदर प्रदर्शन : कबीरधाम के बड़े मंदिर तालाब में जाकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने जल सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन किया. कबीरधाम जिले के स्वास्थ्यकर्मियों का आरोप है कि अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से प्रदेशभर में संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं. लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है.

कबीरधाम/राजनांदगांव/दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में पिछले 23 दिनों से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने जल सत्याग्रह किया. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जल सत्याग्रह करके संविदाकर्मियों ने अपनी मांगों को शासन के सामने रखा.संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि सरकार जिन पांच वादों को पूरा करने का दावा कर रही है,उसे लेकर किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं निकाला है.जब तक सरकार आदेश नहीं निकालती हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा.

कोविड महामारी के दौरान कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले संविदा स्वास्थ्यकर्मी बहुत लोगों ने अपनी जान भी गवा दिया. जिन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया. लेकिन अपने हक के लिए पिछले 23 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है-गेमेस चौधरी, संविदा स्वास्थ्यकर्मी

450 संविदाकर्मियों का सामूहिक प्रदर्शन : आज जिले के लगभग 450 संविदा स्वास्थ्यकर्मी कबीरधाम स्थित बड़े मंदिर तलाब में जल सत्याग्रह कर आंदोलन कर शासन को नींद से जगाने का प्रयास किया गया है शासन प्रशासन जब तक मांग पूरा नहीं करता. तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

राजनांदगांव में भी हुआ प्रदर्शन : एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है.इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी प्रदर्शन हुआ. इससे पहले संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया.साथ ही हवन यज्ञ,मुंडन के साथ ही बेरोजगारी का ठेला लगाकर विरोध जताया गया.वहीं मंगलवार को जल सत्याग्रह आंदोलन कर्मचारियों ने किया.

राजनांदगांव में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल सत्याग्रह से पहले निकाली रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैली निकालकर जताया विरोध : NHM संविदा कर्मचारियों ने कलेक्टोरेट के पास से पैदल रैली निकालकर शहर के रानी सागर तालाब पहुंचकर जल सत्याग्रह कर विरोध जताया. इस दौरान संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण,वेतन वृद्धि और 10 सूत्री मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.वहीं जल सत्याग्रह को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी द्वारा समर्थन दिया गया .

रैली के बाद जल सत्याग्रह आंदोलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक 10 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. जिसके तहत जल सत्याग्रह किया गया है- डॉ किरण गायकवाड,जिला अध्यक्ष एनएचएम कर्मचारी संघ

दंतेवाड़ा जिले के 350 एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. आंदोलन के 23वें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पानी में उतरकर जल सत्याग्रह किया. इस दौरान कर्मचारियों ने तख्तियां लहराकर और नारे लगाकर सरकार को “कुंभकर्णी निद्रा से जगाने” का संदेश दिया।





दंतेवाड़ा में स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

"हम 23 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार केवल मीडिया में बयान दे रही है. हमें लिखित आश्वासन चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में काम करना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हम अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देते हैं. सरकार से हमारी छोटी-छोटी मांगें हैं, जिन्हें तुरंत पूरा किया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पुनः सुचारु हो सकें- सूरज सिंह, स्वास्थ्यकर्मी

"कम वेतनमान में गुजारा करना मुश्किल है. बाहर से आई कई महिला कर्मचारी किराए पर रहती हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करती हैं. हड़ताल से घर-परिवार पर बुरा असर पड़ा है और जिले के अंदरूनी इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बंद हो गए हैं. सरकार को हमारी मांगों को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए- रचना,स्वास्थ्यकर्मी

हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों के हड़ताल में जाने से ग्रामीण, वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटक रहा है जिसके चलते स्वास्थ सेवाएं पुरी तरहां चरमराई गई है. वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ा है. ऐसे में जिले के ज्यादातर लोग सर्दी-जुकाम बुखार से ग्रसित हैं लोग इलाज कराने भटक रहे हैं.ऐसे में लोग निजी अस्पतालों में जाकर मोटी रकम देने को मजबूर हैं.

