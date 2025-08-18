नारायणपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. मांगें पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मचारी प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है.इसी कड़ी में नारायणपुर जिले में भी संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई.अबूझमाड़ जैसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाके में जहां सामान्य दिनों में भी स्वास्थ्य सेवाएं किसी चुनौती से कम नहीं वहां स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है.

मरीजों की आफत में जान : जमीनी हालात की बात करें तो गांवों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य अमले का अधिकतर दारोमदार इन्हीं NHM संविदा कर्मचारियों के कंधों पर होता है. लेकिन इनके आंदोलन में चले जाने से अब अंदरूनी क्षेत्रों के अधिकतर स्वास्थ्य सुविधा बंद हैं.जिसकी वजह से ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा मुसीबत गर्भवती महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों के सामने खड़ी हुई है. आपातकाल सेवा बंद से त्वरित इलाज चाहने वाले मरीजों की जान पर बन आई है.

मौसमी बीमारियों का बना खतरा : आपको बता दें कि बारिश के मौसम में मलेरिया, डायरिया, वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है.ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बंद होना ग्रामीणों के लिए गंभीर संकट बन सकता है.अबूझमाड़ में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मीडिया के साथ अपने कामकाज करने के वीडियो को साझा किया था.जिसमें स्वास्थ्यकर्मी अबूझमाड़ में कठिन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं. एनएचएम कर्मियों का कहना है कि वे विषम परिस्थितियों और अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और प्रशासन वर्षों से उनके नियमितीकरण की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा, इसी वजह से वे इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं.

हम कई बार सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा- प्रदीप देवांगन, एचएम संघ अध्यक्ष

अबूझमाड़ जैसे इलाके में हम जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। बिना सुविधाओं के भी सेवा दी, लेकिन हमें स्थाई करने की मांग पर कोई पहल नहीं हो रही-नमिता नेताम, कर्मचारी अबूझमाड़

मानव श्रृंखल बना कर मृत स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि: अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहले दिन 250 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने बाजार स्थल को अपना आंदोलन स्थल बनाया और जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया. इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपने मृत स्वास्थ्य साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. हड़तालियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे. वहीं प्रशासन का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये नहीं दिख रहा.

