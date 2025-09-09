ETV Bharat / state

मनाली तक NH बहाल करने के लिए प्रयास तेज, मनाली-लेह मार्ग दो सप्ताह बाद खुला

कुल्लू से बालकृष्ण की रिपोर्ट

कुल्लू: जिला कुल्लू में भारी बारिश के चलते 26 अगस्त को होगी भारी बारिश के चलते ब्यास नदी की बाढ़ में कुल्लू मनाली के बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बह गया है. वहीं, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिन रात इस सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन खराब मौसम इसमें बार-बार बाधा बन रहा है. हालांकि एनएचएआई ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए रायसन, दोहलू नाला और 14 मील में अस्थाई तौर पर सड़क तैयार कर दी है और आने वाले एक-दो दिनों के भीतर यहां से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी, जिससे कुल्लू से पतली कूहल तक वाहन चालकों को काफी आसानी होगी.

हालांकि अभी 17 मील में पहाड़ी से गिरा मलबा अब एनएचएआई की परेशानी बढ़ा रहा है. एनएचएआई को अब 17 मील और बिंदु ढांक, कलाथ में सड़क की मरम्मत करना चुनौती पूर्ण कार्य होगा, क्योंकि यहां पर मशीनरी को पहुंचाने के लिए भी एनएचएआई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि एनएचएआई ने पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीनरी को ड्राप करने का फैसला लिया गया था, लेकिन बार-बार खराब हो रहे मौसम के चलते ये काम नहीं हो पाया ऐसे में सड़क मार्ग के माध्यम से ही अपनी मशीनरी सभी जगह पर पहुंचानी पड़ रही है. कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क की सुविधा न होने के चलते वाम तट सड़क मार्ग पर भी खासी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को करना पड़ रहा है. रायसन से 17 मील तक एनएच के बाधित होने के चलते गाड़ियों को रायसन से नग्गर-अलेऊ होते हुए मनाली भेजा जा रहा है, लेकिन इस सड़क मार्ग की भी हालत खराब है. यहां गढ्ढों के कारण वाहन चालक परेशान हैं. वहीं, लंबा जाम लगने से लोगों को दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही वाम तट पर लग रहे लंबे जाम से लोग परेशान हैं.

मनाली तक NH बहाल करने के लिए प्रयास तेज (ETV Bharat)

जल्द एनएच को किया जाएगा बहाल

एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक कुमार ने बताया कि 'फिलहाल रायसन और 14 मील में सड़क को तैयार कर दिया गया है और जिला प्रशासन के आदेशों के बाद यहां से वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी. 17 मील में भी अब सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है और मशीनरी यहां पर पहुंचा दी गई है. इसके बाद बिंदु ढांक और कलाथ में भी सड़क को बहाल करना एनएचएआई के लिए काफी चुनौती पूर्ण कार्य होगा, लेकिन एनएचएआई दिन-रात काम कर जल्द ही इस सड़क मार्ग को बहाल करने का प्रयास करेगा.