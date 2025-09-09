मनाली तक NH बहाल करने के लिए प्रयास तेज, मनाली-लेह मार्ग दो सप्ताह बाद खुला
हिमाचल में भारी बारिश के बाद सड़कों को बहाल करने का काम जारी है. चंडीगढ़ मनाली सड़क को भी बहाल करने का काम जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 3:14 PM IST
कुल्लू से बालकृष्ण की रिपोर्ट
कुल्लू: जिला कुल्लू में भारी बारिश के चलते 26 अगस्त को होगी भारी बारिश के चलते ब्यास नदी की बाढ़ में कुल्लू मनाली के बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बह गया है. वहीं, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिन रात इस सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन खराब मौसम इसमें बार-बार बाधा बन रहा है. हालांकि एनएचएआई ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए रायसन, दोहलू नाला और 14 मील में अस्थाई तौर पर सड़क तैयार कर दी है और आने वाले एक-दो दिनों के भीतर यहां से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी, जिससे कुल्लू से पतली कूहल तक वाहन चालकों को काफी आसानी होगी.
हालांकि अभी 17 मील में पहाड़ी से गिरा मलबा अब एनएचएआई की परेशानी बढ़ा रहा है. एनएचएआई को अब 17 मील और बिंदु ढांक, कलाथ में सड़क की मरम्मत करना चुनौती पूर्ण कार्य होगा, क्योंकि यहां पर मशीनरी को पहुंचाने के लिए भी एनएचएआई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि एनएचएआई ने पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीनरी को ड्राप करने का फैसला लिया गया था, लेकिन बार-बार खराब हो रहे मौसम के चलते ये काम नहीं हो पाया ऐसे में सड़क मार्ग के माध्यम से ही अपनी मशीनरी सभी जगह पर पहुंचानी पड़ रही है. कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क की सुविधा न होने के चलते वाम तट सड़क मार्ग पर भी खासी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को करना पड़ रहा है. रायसन से 17 मील तक एनएच के बाधित होने के चलते गाड़ियों को रायसन से नग्गर-अलेऊ होते हुए मनाली भेजा जा रहा है, लेकिन इस सड़क मार्ग की भी हालत खराब है. यहां गढ्ढों के कारण वाहन चालक परेशान हैं. वहीं, लंबा जाम लगने से लोगों को दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही वाम तट पर लग रहे लंबे जाम से लोग परेशान हैं.
जल्द एनएच को किया जाएगा बहाल
एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक कुमार ने बताया कि 'फिलहाल रायसन और 14 मील में सड़क को तैयार कर दिया गया है और जिला प्रशासन के आदेशों के बाद यहां से वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी. 17 मील में भी अब सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है और मशीनरी यहां पर पहुंचा दी गई है. इसके बाद बिंदु ढांक और कलाथ में भी सड़क को बहाल करना एनएचएआई के लिए काफी चुनौती पूर्ण कार्य होगा, लेकिन एनएचएआई दिन-रात काम कर जल्द ही इस सड़क मार्ग को बहाल करने का प्रयास करेगा.
मनाली से लेह मार्ग बहाल
वहीं, कुल्लू के मनाली से केलांग होते हुए लेह सड़क मार्ग को अब दो सप्ताह के बाद बहाल कर दिया गया है. इससे लाहौल घाटी और मनाली के आसपास में इलाके में फंसे वाहन चालकों को काफी राहत मिली है. हालांकि इस सड़क मार्ग पर एक तरफा यातायात चालू किया गया है, जिसके माध्यम से छोटी गाड़ियों को अटल टनल होते हुए लाहौल भेजा जा रहा है और बड़े वाहनों को रोहतांग दर्रा होते हुए लाहौल की ओर भेजा गया है.
ब्यास नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी सड़क
दो सप्ताह के बाद इस सड़क मार्ग के बहाल होने से अब लाहौल घाटी में फंसे सब्जी के बड़े वाहन भी आसानी से निकल पाएंगे. इससे मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है. बीआरओ दो सप्ताह से ही यहां पर सड़क बहाली का काम कर रहा था, लेकिन ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और लैंडस्लाइड के चलते भी यहां सड़क को बहाल करना कड़ी चुनौती था. बीआरओ की टीम ने दिन रात काम किया और आखिर में दो सप्ताह के बाद सड़क मार्ग को खोल दिया.
गौर रहे कि दो सप्ताह तक सड़क मार्ग बंद रहने से यहां कई लोगों के कृषि उत्पाद खराब हो गए तो वहीं लेह जाने वाले चालक भी यहां पर फंसे रहे. यहां पर स्थानीय लोगों ने उनके लिए लंगर लगाकर भोजन की व्यवस्था की थी, ताकि उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'समाहन के पास सड़क बहाली करना चुनौती पूर्ण कार्य था, लेकिन अब इसे एक तरफ वाहनों के लिए खोल दिया गया है. यहां से छोटे वाहन अटल टनल होते हुए लाहौल भेजे जा रहे हैं और बड़े वाहनों को रोहतांग दर्रा होते हुए लाहौल से लेकर और रवाना किया जा रहा है.'
