मंडी: पहाड़ी राज्य हिमाचल इस वक्त सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की मार झेल रहा है. प्रदेश के मंडी व कुल्लू जिले में हालात और भी गंभीर बने हुए हैं. वीरवार सुबह कुल्लू के अखाड़ा बाजार पेश आए लैंडस्लाइड के दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिनव सांख्यान को एम्स बिलासपुर के लिए रेफर किया गया. अभिनव को हवाई मार्ग से एम्स बिलासपुर ले जाने के लिए मौसम के बिगड़े मिजाज ने साथ नहीं दिया तो एंबुलेंस गुजरने के लिए एनएचएआई ने जोखिम उठाकर रिकॉर्ड समय में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे को खोला और मरीज को सही समय पर एम्स पहुंचाया. मरीज की गंभीर हालात को देखते हुए एनएचएआई ने मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए न सिर्फ 40 मशीनों को मौके पर तैनात किया, बल्कि दो एंबुलेंस और एक एस्कॉर्ट व्हीकल भी मरीज को ले जाने के लिए उपलब्ध करवाया.

NH खोलने के लिए NHAI ने हाईवे पर तैनात की 40 मशीनें (ETV Bharat)

हवाई मार्ग संभव नहीं तो एनएच किया बहाल

गौरतलब है कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड के मलबे से अभिनव को रेस्क्यू किया गया था. इसके बाद मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए अभिनव को कुल्लू से दोपहर 2 बजे एम्स बिलासपुर के लिए रेफर किया गया. मौसम खराब होने के चलते कुल्लू से हेलिकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं थी. ऐसे में सड़क मार्ग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था. इस दौरान मंडी जिले में नेशनल हाईवे औट से लेकर पंडोह तक और झलोगी और दवाड़ा के पास बंद पड़ा हुआ था. जैसे ही एनएचएआई को मरीज को ले जाने का आदेश प्राप्त हुआ तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने कुल्लू से लेकर बिलासपुर तक फोरलेन पर जगह-जगह मशीनों की तैनाती कर दी.

3 घंटे में कुल्लू से एम्स बिलासपुर पहुंचा मरीज

पहले एनएचएआई ने बंद पड़े स्थानों पर घायल को शिफ्ट करके आगे ले जाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में मलबा हटाकर हाईवे को बहाल करने का ही साहसिक कार्य किया. मलबा हटाते वक्त दो मशीनों पर पत्थर भी गिरे, लेकिन गनीमत रही कि मशीन ऑपरेटरों को कोई चोट नहीं लगी. मरीज को लेकर एंबुलेंस कुल्लू से 2 बजे निकली थी और शाम 5 बजे पुलिस की पायलट व्हीकल के साथ मरीज को एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया. पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन, एनएचएआई और एम्स बिलासपुर के साथ संपर्क बनाए रखा. उन्होंने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी को बधाई दी और घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

लैंडस्लाइड के दौरान पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुई मशीनें (ETV Bharat)

वहीं, घायल अभिनव सांख्यान की मौसी डिम्पल शर्मा ने भी पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मंडी और कुल्लू जिला प्रशासन व विशेषकर एनएचएआई का आभार जताया है. उन्होंने कहा, "सभी के अथक प्रयासों से अभिनव को एम्स लाया गया है. एनएचएआई अगर समय पर सड़क को बहाल नहीं करती तो शायद यह संभव नहीं हो पाता."

6 लोग अभी भी मलबे में दबे

बता दें कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में वीरवार सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में तीन घर आ गए. वहीं, 10 लोग इस मलबे में दब गए. जिनमें से चार लोगों को प्रशासन और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया. जिनमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान कश्मीर निवासी मेहराज लोल (30 साल) के रूप में हुई. वहीं, 3 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायल राधिका (73 वर्ष), कमलेश (60 वर्ष) और अभिनव सांख्यान (32 वर्ष) कुल्लू के अखाड़ा बाजार के ही रहने वाले हैं. वहीं, अभी भी 6 लोग मलबे में दबे हुए हैं. स्थानीय निवासी महिला सुमन और पांच कश्मीर के लोग हुसैन (45 साल) रशीद शेख (47 साल), गुलजार अहमद लोन (51 साल), ताहिर शेख (23 वर्ष) और सजा अहमद वानी (33 साल) अभी तक मलबे में दबे हैं. जिन्हें निकालने के लिए आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.