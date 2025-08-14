शिमला: 15 अगस्त से टोल टैक्स देने का झंझट काफी हद तक खत्म होने वाला है. NHAI लेकर आ रहा है FASTag Annual Pass. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त 2025 से देशभर में FASTag Annual Pass योजना शुरू करने जा रहा है. इसके तहत कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहन मालिक 3,000 रुपये का भुगतान करके एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग मुफ्त कर पाएंगे. यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और एक्सप्रेसवे पर मौजूद NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन टोल प्लाजा पर ही लागू होगी.

FASTag Annual Pass योजना की मुख्य बातें

कीमत: 3,000 (सिर्फ निजी, गैर-व्यावसायिक वाहन के लिए)

सीमा: 1 साल या 200 ट्रिप, जो पहले पूरी हो

कहां होगा लागू: NHAI और MoRTH के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे

कहा नहीं होगा लागू: स्टेट हाईवे, नगर निगम टोल रोड, निजी टोल

पेमेंट मोड: केवल ऑनलाइन (राजमार्ग यात्रा ऐप/वेबसाइट)

कैसे बनेगा पास ?

पास लेने के लिए यात्री NHAI की “राजमार्ग यात्रा” ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag ID दर्ज करेंगे और 3,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करेंगे. भुगतान के दो घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा. नया FASTag लेने की आवश्यकता नहीं है. पुराना टैग भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वह वैध और सही तरह से चिपका हुआ है. पास केवल एक गाड़ी से लिंक रहेगा और न ट्रांसफर होगा, न रिफंड मिलेगा.

पास का फायदा हिमाचल में कहां मिलेगा?

हिमाचल में यह सुविधा मुख्य रूप से उन यात्रियों को लाभ देगी जो बार-बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते हैं. स्टेट हाईवे, MC टोल और पंचायत या निजी सड़कों पर यह पास मान्य नहीं होगा. चलिए अब आपको बताते है कि हिमाचल में पास का फायदा कहां होगा.

हिमाचल में पास का फायदा कहां होगा?

अटल टनल, रोहतांग (NH-3)

किरतपुर–मनाली चार-लेन प्रोजेक्ट (बिलासपुर, सुंदरनगर के पास)

पठानकोट–मंडी NH-154 के कुछ हिस्से

शिमला–पिंजौर NH-5 के NHAI टोल प्वाइंट

बचत का अंदाज़ा

अगर कोई यात्री महीने में 15–20 बार हाईवे टोल क्रॉस करता है तो सामान्य टोल पर सालाना खर्च लगभग 24,000 तक हो सकता है. FASTag Annual Pass लेने पर यह खर्च केवल 3,000 रहेगा, यानी करीब 21,000 की बचत.

नोडल ऑफिसर दिनेश पुनिया (संवारा टोल प्लाजा) का कहना है, "FASTag Annual Pass उन यात्रियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा जो साल भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार सफर करते हैं. हिमाचल में इसका मुख्य फायदा अटल टनल और किरतपुर–मनाली जैसे प्रोजेक्ट पर यात्रा करने वालों को होगा. यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है, जो लेना चाहे, वही ले. पास न लेने पर आपका FASTag पहले की तरह सामान्य मोड में ही काम करता रहेगा."

स्टेट टोल प्लाजा पर पेमेंट कैसे होगा?

Annual Pass केवल NHAI और MoRTH के अधीन टोल पर लागू है. स्टेट हाईवे, नगर निगम या पंचायत टोल प्लाज़ा पर FASTag Annual Pass का लाभ नहीं मिलेगा. इन जगहों पर FASTag से सामान्य टोल चार्ज कटेगा या कैश देना होगा (अगर वहां FASTag सुविधा न हो).

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में FASTag वार्षिक पास (Annual Pass) सुविधा लागू करने का ऐलान किया है. NHAI ने आम जनता के कुछ सवालों के जवाब दिए है.

कैसे मिलेगा वार्षिक पास?

NHAI के मुताबिक यह सुविधा सिर्फ राजमार्ग यात्रा (Rajmarg yatra) मोबाइल ऐप और NHAI की वेबसाइट के जरिए ही सक्रिय की जा सकेगी. पहले वाहन और उससे जुड़े FASTag की पात्रता जांची जाएगी, फिर ₹3000 का भुगतान कर पास चालू होगा. भुगतान की पुष्टि होने के लगभग 2 घंटे के भीतर पास एक्टिवेट हो जाएगा.

मौजूदा FASTag पर भी सुविधा

अगर आपके पास पहले से FASTag है तो नया टैग खरीदने की जरूरत नहीं. बशर्ते कि वह विंडशील्ड पर सही तरीके से लगा हो, वाहन नंबर से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्ट न हो.

किन टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा पास?

यह पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित राज्य राजमार्ग (SH), अन्य एक्सप्रेस वे, पार्किंग स्थल आदि पर यह सुविधा लागू नहीं होगी. ऐसे स्थानों पर FASTag सामान्य टैग की तरह काम करेगा और वहां लागू यूजर फीस का भुगतान करना होगा.

राज्य टोल का भुगतान कैसे होगा?

NHAI ने स्पष्ट किया है कि राज्य टोल प्लाजा पर गाड़ी गुजरते समय वहां की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा. अगर वहां FASTag आधारित वसूली हो रही है, तो पास धारक का FASTag सामान्य मोड में चार्ज होगा. यदि कैश या अन्य मोड से वसूली होती है, तो उसी तरीके से भुगतान करना पड़ेगा.

अन्य महत्वपूर्ण बातें

पास सिर्फ निजी गैर-वाणिज्यिक कार/जीप/वैन के लिए है.

पास ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी अन्य वाहन में उपयोग किया जा सकता है.

एक ट्रिप की गिनती टोल प्लाज़ा की प्रणाली (प्वॉइंट-बेस्ड या क्लोज्ड टोलिंग) के आधार पर होगी.

यह सुविधा वैकल्पिक है, यानी जो लोग वार्षिक पास नहीं लेना चाहते वे सामान्य FASTag सिस्टम का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.

