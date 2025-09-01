मनाली: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. मंगलवार, 2 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है. पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद चल रही हैं. कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे को बहाल करने की दिशा में भी एनएचएआई के द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है. लेकिन, खराब मौसम लगातार इसमें बाधा बन रहा है. अब एनएचएआई ने क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक करने के लिए मशीनरी को एयरड्रॉप करने का भी फैसला लिया है, जिससे सभी क्षतिग्रस्त सड़कों पर एक साथ काम किया जा सके और सड़क की बहाली जल्द हो सके.

कुल्लू-मनाली सड़क जल्द बहाल करने के लिए बड़ा फैसला

कुल्लू-मनाली सड़क को जल्द बहाल करने के लिए एनएचएआई ने ऐसी जगह भी देख भी ली हैं. पिछले दिनों एनएचएआई के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी कर्नल अजय बगरोडिया के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कुल्लू से मनाली तक हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया था. एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान ने बताया कि कुल्लू से मनाली तक लगभग 23 जगह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है. इनमें 16 ऐसे स्थान हैं, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है.

कुल्लू मनाली मार्ग बहाल करने के लिए अब एयरड्रॉप होगी मशीनरी (ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप कर पहुंचाई जाएगी मशीनरी

अब आलू ग्राउंड, रायसन, 14 मील ऐसे स्थान हैं, जहां एनएचएआई को सड़क का कार्य शुरू करने से पहले ब्यास नदी का रुख मोड़ना होगा. यहां नदी सड़क को बहाकर सड़क के दायरे से भी बाहर निकल गई है. इसके अलावा 17 मील, क्लॉथ, बिंदु ढांक ऐसे संवेदनशील स्थल हैं. जहां मशीनरी पहुंचना मुश्किल हो गया है. इन स्थानों तक हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप कर मशीनरी पहुंचाई जाएगी, ताकि इस जगह पर भी कार्य जल्द शुरू किया सके.

कुल्लू मनाली सड़क बहाली के लिए अब एयरड्रॉप होगी मशीनरी (ETV Bharat)

मार्ग बहाल होने में लग सकता है इतना समय

एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान ने बताया कि, "कुल्लू मनाली सड़क मार्ग पर जहां मशीनें पहुंच सकती हैं, वहां कार्य शुरू किया गया है. कुल्लू मनाली सड़क के आलू ग्राउंड, शिरढ, रायसन, 14 मील में कार्य किया जा रहा है. बाढ़ के कारण सड़क को बहुत अधिक नुकसान हुआ है. ऐसे में सड़क बहाली का कार्य तेज कर दिया गया है. एक स्थान पर सड़क को एक तरफ खोलने के लिए 7 दिन का समय लग सकता है."

