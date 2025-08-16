ETV Bharat / state

मुलिंग में जेसीबी पर गिरे पत्थर, NH-5 बंद, सेना-ITBP की गाड़ियों सहित सब्जियां ले जा रहे वाहन फंसे - NH 5 CLOSED

किन्नौर में मुलिंग के पास भूस्खलन से एनएच-5 पिछले कल से बंद हैं. सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं.

मुलिंग में एनएच-5 बंद
मुलिंग में एनएच-5 बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read

किन्नौर: जिला के मलिंग नाला समीप शनिवार सुबह पहाड़ों से भूसखलन हुआ है. इस दौरान एनएच-5 से मलबा हटा रहा JCB मशीन ऑपरेटर भी पत्थरों की चपेट में आया है. जेसीबी ऑपरेटर को चोटें आई हैं. भूस्खलन के कारण मौके पर सड़क बहाली का काम फिलहाल रोका गया है. वहीं, मलिंग नाला के समीप शुक्रवार को हुए भूसखलन के बाद से अब तक एनएच-5 सड़क मार्ग अवरुद्ध है.

लगातार दो दिनों से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी लम्बी कतारे लगी हुई हैं. वहीं, BRO की टीम सड़क बहाली के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भूसखलन के कारण सड़क बहाली में खतरा बना हुआ है. ऐसे में आज सड़क बहाली की उम्मीद कम दिख रही है. इसी प्रकार मूलिंग नाला से 60 किलोमीटर आगे स्किबा के समीप भी शुक्रवार को बाढ़ आने के कारण एनएच-5 पर करीबन 30 फिर गहरी खाई बनी हुई है, जिस कारण दो दिनों से यहां भी एनएच बंद पड़ा है. इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई है. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी लम्बी कतारे लगने के साथ मटर समेत अन्य सब्जियां ले जा रही गाड़ियां, सेना और आईटीबीपी के जवानों के वाहन भी यहां फंसे हुए हैं.

बारिश से किन्नौर में भारी नुकसान

जिला किन्नौर में इस वर्ष बारिश ने सरकारी व निजी सम्पति को भारी नुकसान पहुंचाया है और राजस्व विभाग बीते लम्बे समय से नुकसान का आकलन कर रहा है. वहीं, बारिश के दौरान किन्नर कैलाश यात्रा को भी समय समय पर खतरे को देखते हुए स्थगित किया जा रहा है. मौसम की अनुकूलता के अनुसार यात्रा करवाई जा रही है. कैलाश यात्रा के दौरान अबतक चार यात्रियों ने अपनी जान गवाई है.

युला में पति-पत्नी की मौत

बहीं, किन्नौर के युला कांडा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाने दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओ में से एक पुरुष और महिला की मौत हो गई. आज सुबह पांच बजे के करीब युला के समीप एक नाले के समीप पत्थर लगने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यू दल शनिवार सुबह 10:40 बजे के आसपास मौके पर पहुंचा है. दोनों के शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

युला कंडा में शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. इसके कारण पैदल मार्ग धंसने लगा है. फिलहाल यात्रा के दौरान लोगों को एहतियात की प्रशासन ने सलाह दी है. मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रशासन यात्रा को स्थगित भी कर सकता है. बता दें कि युला कांडा में श्री कृष्ण का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर हैं. जन्माष्टमी पर यहां काफी भीड़ रहती हैं.

ये भी पढ़ें: IFS ने हिमाचल में तेंदुए के शावक को पकड़ने की आलोचना की, बताया एकदम गलत

किन्नौर: जिला के मलिंग नाला समीप शनिवार सुबह पहाड़ों से भूसखलन हुआ है. इस दौरान एनएच-5 से मलबा हटा रहा JCB मशीन ऑपरेटर भी पत्थरों की चपेट में आया है. जेसीबी ऑपरेटर को चोटें आई हैं. भूस्खलन के कारण मौके पर सड़क बहाली का काम फिलहाल रोका गया है. वहीं, मलिंग नाला के समीप शुक्रवार को हुए भूसखलन के बाद से अब तक एनएच-5 सड़क मार्ग अवरुद्ध है.

लगातार दो दिनों से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी लम्बी कतारे लगी हुई हैं. वहीं, BRO की टीम सड़क बहाली के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भूसखलन के कारण सड़क बहाली में खतरा बना हुआ है. ऐसे में आज सड़क बहाली की उम्मीद कम दिख रही है. इसी प्रकार मूलिंग नाला से 60 किलोमीटर आगे स्किबा के समीप भी शुक्रवार को बाढ़ आने के कारण एनएच-5 पर करीबन 30 फिर गहरी खाई बनी हुई है, जिस कारण दो दिनों से यहां भी एनएच बंद पड़ा है. इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई है. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी लम्बी कतारे लगने के साथ मटर समेत अन्य सब्जियां ले जा रही गाड़ियां, सेना और आईटीबीपी के जवानों के वाहन भी यहां फंसे हुए हैं.

बारिश से किन्नौर में भारी नुकसान

जिला किन्नौर में इस वर्ष बारिश ने सरकारी व निजी सम्पति को भारी नुकसान पहुंचाया है और राजस्व विभाग बीते लम्बे समय से नुकसान का आकलन कर रहा है. वहीं, बारिश के दौरान किन्नर कैलाश यात्रा को भी समय समय पर खतरे को देखते हुए स्थगित किया जा रहा है. मौसम की अनुकूलता के अनुसार यात्रा करवाई जा रही है. कैलाश यात्रा के दौरान अबतक चार यात्रियों ने अपनी जान गवाई है.

युला में पति-पत्नी की मौत

बहीं, किन्नौर के युला कांडा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाने दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओ में से एक पुरुष और महिला की मौत हो गई. आज सुबह पांच बजे के करीब युला के समीप एक नाले के समीप पत्थर लगने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यू दल शनिवार सुबह 10:40 बजे के आसपास मौके पर पहुंचा है. दोनों के शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

युला कंडा में शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. इसके कारण पैदल मार्ग धंसने लगा है. फिलहाल यात्रा के दौरान लोगों को एहतियात की प्रशासन ने सलाह दी है. मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रशासन यात्रा को स्थगित भी कर सकता है. बता दें कि युला कांडा में श्री कृष्ण का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर हैं. जन्माष्टमी पर यहां काफी भीड़ रहती हैं.

ये भी पढ़ें: IFS ने हिमाचल में तेंदुए के शावक को पकड़ने की आलोचना की, बताया एकदम गलत

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE ON NH 5NH 5 CLOSED IN MULINGHIMACHAL LAND SLIDEHIMACHAL PRADESHNH 5 CLOSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.