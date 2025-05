ETV Bharat / state

शादी के चार दिन के बाद संदिग्ध हालत में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव! जानें, क्या है माजरा - DOWRY DEATH CASE

ऋषिका सिन्हा की फाइल फोटो ( Etv Bharat )

Published : May 23, 2025 at 7:39 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:59 PM IST

पलामूः जिला में नावाजयपुर थाना क्षेत्र के धांगरडीह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऋषिका सिन्हा का शव संदिग्ध हालत में घर से बरामद हुआ है. इसको लेकर नवविवाहिता के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है. बता दें कि ऋषिका सिन्हा पटना की रहने वाली है और दिल्ली में रहकर नौकरी करती थी. 17 मई को पलामू के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के धांगरडीह के रहने वाले अनुज कुमार सिंह के साथ शादी हुई. 18 मई को ऋषिका ससुराल आई थी. पति अनुज कुमार सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी हैं. जिस इलाके में ऋषिका की शादी हुई थी वह इलाका सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण इलाका है. गुरुवार की रात खाना खाने के बाद सब सो गए थे, अचानक देर रात सभी ने देखा कि कमरे में ऋषिका का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है. परिजनों तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय थाना और ऋषिका के माता-पिता को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद माता-पिता भी मौके पर पहुंच गए. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. ऋषिका के परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों के आवेदन के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है. सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. गांव में शादी होने के कारण लड़की भी नाराज चल रही थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

