ETV Bharat / state

सिरोही: पति-पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान पति की मौत - COUPLE TRIED TO KILLED HIMSELF

मण्डार पुलिस थाना ( ETV Bharat Sirohi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 25, 2025 at 5:18 PM IST 3 Min Read

सिरोही: जिले के मंडार थाना क्षेत्र के खाण गांव में पति-पत्नी ने एक साथ अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की. परिजनों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. दोनों की शादी एक महीने पहले ही हुई थी. थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह ने बताया कि खाण गांव में शनिवार रात करीब 11 बजे कृषि कुएं पर पति-पत्नी की आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया. गुजरात के पालनपुर में उपचार के दौरान रविवार को केसाराम(22) पुत्र रामाराम कोली निवासी खाण की मौत हो गई. वहीं, उसकी पत्नी का इलाज अस्पताल में जारी है. इसे भी पढ़ें- झालावाड़ में विवाहिता ने दो बच्चों के साथ दी जान, जानिए पूरा मामला... जांच में जुटी पुलिस : थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट के बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. परिजनों ने बताया कि मृतक के परिवार में माता-पिता, तीन भाई और एक बहन है, जिसमें केसाराम सबसे छोटा था. करीब एक महीने पहले ही केसाराम की शादी हुई थी. उसकी मौत के बाद परिवार में शोक की लहर है.