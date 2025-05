ETV Bharat / state

नालंदा में दंपत्ति की निर्मम पिटाई, दुष्कर्म की धमकी देने पर पत्नी छत से कूदी, जानें कारण - COUPLE BRUTALLY BEATEN

नालंदा में नव दंपत्ति की पिटाई ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार नालंदा में कपल से मारपीट की घटना सामने आयी है. मकान मालिक ने मकान मालिक ने महिला को दुष्कर्म की धमकी तो इसके बाद वह भागकर छत से छलांग लगा दी. इसके बाद लोगों को हल्ला कर बुलाया तो दंपत्ति की जान बची. दो महीने पहले शादी कर आए थे: घटना नगर थाना क्षेत्र के छज्जू मोहल्ले की बतायी जा रही है. घटना के संबंध में जख्मी युवक की पत्नी ने बताया कि युवक गोल्डन मंसूरी जो चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर का निवासी है वह दो महीने पहले प्रेम विवाह किया था. चोरी का आरोप लगाकर मारपीट: विवाह के बाद दोनों किसी कारण से फरार थे. हाल ही में छज्जू मोहल्ला में एक किराए का कमरा लेकर रहना शुरू किया था. इसी दौरान मकान मालिक ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और गोल्डन मंसूरी को कमरे में बंद कर दिया. 5-6 लोगों ने मिलकर लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. नालंदा में कपल से मारपीट (ETV Bharat) "रेंट पर रह रहे थे. हम दोनों पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की. मेरे सारे रुपये और जेवर छीन लिया. मारपीट करने वाले दुष्कर्म करने की भी धमकी देते थे. इसके बाद किसी तरह छत से कूदकर बाहर आए और लोगों को बुलाया. इसके बाद उसे छोड़ा गया." -युवक की पत्नी

