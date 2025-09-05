देहरादून, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्यों ने ली शपथ, विकास कार्य को बताया प्रमुखता - ZILA PANCHAYAT OATH CEREMONY
पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने ग्रहण की शपथ, सीमांत इलाकों में विकास पर जोर
September 5, 2025
Updated : September 5, 2025 at 5:09 PM IST
देहरादून/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़: देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जिला पंचायत भवन परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की. उन्हें जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई. साथ ही विकास कार्यों में समर्पित भाव से काम करने का आह्वान किया.
देहरादून में शपथ ग्रहण: देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र सभागार मे जिला पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. कार्यक्रम में देहरादून की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह और सदस्य गणों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को डीएम सविन बंसल ने जबकि सभी सात सदस्य गणों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने शपथ दिलाई. कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल थे. सभी नेताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आने वाले भविष्य के लिये हार्दिक शुभकामनाएं दी.
अल्मोड़ा में शपथ ग्रहण: अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की हेमा गैड़ा और उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी निर्वाचित हुए हैं. 5 सितंबर को जिला पंचायत परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को डीएम आलोक कुमार पांडे ने शपथ दिलाई.
क्या बोलीं अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा? इस दौरान अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा ने कहा कि वो जिले के विकास के लिए तत्पर रहेंगी. जिले के चहुंमुखी विकास के लिए सदस्यों को साथ लेकर सरकार की सहायता से कार्य करेंगी.
"आज अल्मोड़ा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का संवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है. जिला पंचायत की जिम्मेदारी अब उनकी है. अब उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों की शुरुआत हो गई है. अब सभी को डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ते हुए पूरे जिले का चहुंमुखी विकास करना है."- रेखा आर्या, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड
वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस विषम परिस्थितियों में भी सभी अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं. आज सभी शपथ ग्रहण करते हुए अपने आने वाले दायित्वों के लिए तैयार हैं.
पिथौरागढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने ली शपथ: आज पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सभागार में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का पूरे विधि विधान से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल को डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टम्टा, नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी और पूर्व दर्जा राज्यमंत्री केदार जोशी की मौजूदगी में शपथ दिलाई.
जनता की बेहतरी के लिए समर्पित भाव से काम करने का आह्वान: इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई. वहीं, डीएम विनोद गोस्वामी ने सभी सदस्यों को पिथौरागढ़ की जनता की बेहतरी के लिए समर्पित भाव से काम करने का आह्वान किया.
इसके साथ ही स्थानीय लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बनाने की अपील की. उन्होंने सदस्यों से आह्वान किया कि वे विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज के कमजोर तबके तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल और गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टम्टा ने भी सभी सदस्यों को बधाई देते हुए पिथौरागढ़ के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा दी. विधायक चुफाल ने कहा कि पिथौरागढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमांत क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा.
इस मौके पर उन्होंने समस्त सदस्यों और जनपद की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जनपद की जनता ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरा करने के लिए वे सभी को साथ लेकर कार्य करेंगे. ताकि, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड ही नहीं बल्कि, पूरे देश में एक आदर्श जिला के रूप में उभरे.
