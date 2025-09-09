ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का निधन, जिले में शोक की लहर

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बजीरा से नवनिर्वाचित जिपं सदस्य विमला का निधन हो गया है. उन्होंने देहरादून के अस्पताल में अंतिम सांस ली.

ZILA PANCHAYAT MEMBER VIMLA BUTOLA
विमला बुटोला का निधन (फोटो- ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के बजीरा सीट से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का आकस्मिक निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज भी चल रहा था. उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. बीमारी के चलते विमला देवी जिला पंचायत सदस्य की शपथ भी नहीं ले पाई थीं.

बजीरा जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का निधन: जानकारी के मुताबिक, रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बजीरा जिला पंचायत वार्ड से सदस्य विमला बुटोला कुछ समय से बिमार चल रही थीं और देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि बीच में उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया था, लेकिन अचानक एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें दोबारे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लीवर में इन्फेक्शन के चलते हुआ था ऑपरेशन: इस वजह से वे शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं हो पाई. डॉक्टरों के मुताबिक, विमला बुटोला के लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण से उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और जिला पंचायत सदस्य विमला देवी बुटोला ने अस्पताल में ही दम तोड़ लिया.

सीएम धामी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक: उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में गहरा शोक की लहर है. क्षेत्रवासियों ने उन्हें एक सहज, सरल और जनहितैषी व्यक्तित्व के रूप में याद कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, उपाध्यक्ष रितु नेगी समेत अन्य लोगों शोक संवेदना जताई है.

"रुद्रप्रयाग के बजीरा सीट से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजन को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 9, 2025 at 4:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ZILA PANCHAYAT MEMBER VIMLA BUTOLARUDRAPRAYAG BAJIRA SEATजिला पंचायत सदस्य विमला बुटोलाजिपं सदस्य विमला बुटोला का निधनVIMLA BUTOLA PASSED AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.