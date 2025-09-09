ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का निधन, जिले में शोक की लहर

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के बजीरा सीट से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का आकस्मिक निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज भी चल रहा था. उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. बीमारी के चलते विमला देवी जिला पंचायत सदस्य की शपथ भी नहीं ले पाई थीं.

बजीरा जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का निधन: जानकारी के मुताबिक, रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बजीरा जिला पंचायत वार्ड से सदस्य विमला बुटोला कुछ समय से बिमार चल रही थीं और देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि बीच में उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया था, लेकिन अचानक एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें दोबारे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लीवर में इन्फेक्शन के चलते हुआ था ऑपरेशन: इस वजह से वे शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं हो पाई. डॉक्टरों के मुताबिक, विमला बुटोला के लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण से उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और जिला पंचायत सदस्य विमला देवी बुटोला ने अस्पताल में ही दम तोड़ लिया.