देवाल विकासखंड में युवा ब्लॉक प्रमुख और सदस्यों ने ली शपथ, गिनाई प्राथमिकताएं

देवाल विकासखंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ली और ब्लॉक प्रमुख ने जनता को अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया.

Dewal Block Pramukh Oath
देवाल में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने ली शपथ (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2025 at 8:45 AM IST

थराली: देवाल विकासखंड में युवा नेता तेजपाल रावत ने ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली. इस दौरान तेजपाल रावत ने कहा कि देवाल के विकास के लिए वो हरसम्भव प्रयास करेंगे. जिससे उनका क्षेत्र विकास के पथ पर आगे पढ़ सके.उन्होंने कहा कि भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से देवाल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वे प्रयासरत रहेंगे.

नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने ली शपथ: चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत को ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने ज्येष्ठ प्रमुख पद पर दीपक सिंह और कनिष्ठ प्रमुख पद पर पिंकी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया.

क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी ली ओथ: नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तहत देवाल के कुल 20 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 19 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. वहीं देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ग्रहण में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक भूपालराम टम्टा का शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया. साथ ही खंड विकास अधिकारी जयदीप बैरवाण ने ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया.

विधायक भूपालराम टम्टा ने कार्यक्रम में की शिरकत: वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ,ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी. बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरी. साथ ही सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने प्रदेश को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई.

ब्लॉक प्रमुख ने गिनाई प्राथमिकता: ब्लॉक प्रमुख की शपथ लेने के बाद तेजपाल रावत ने कहा कि देवाल विकासखंड के प्रत्येक गांव का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से देवाल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि आपदा से देवाल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शासन स्तर से पत्राचार करने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों ,पैदल मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य उनकी प्राथमिकता में रहेगा.

