ETV Bharat / state

राजेश्वर सिंह बोले- संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान के साथ होंगे चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन पर कही ये बड़ी बात

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ETV भारत से खास बातचीत की है. पढ़िए...

राजेश्वर सिंह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राजेश्वर सिंह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 10:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए काम कर रही है. सरकार ने पंचायत पुनर्गठन और सीमांकन का काम लगभग तैयार कर लिया, अब अधिसूचना जारी होने बाकी है. राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार है, बस OBC कमीशन के डेटा कलेक्शन का काम कंप्लीट होंने का इंतजार है. चुनावी तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नई नियुक्ति हुई है.

राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को पदभार भी संभाल लिया और आगे के काम काज को लेकर अपना विजन भी साफ कर दिया. राजेश्वर सिंह ने ETV भारत से खास बातचीत में कहा कि संवैधानिक, वैधानिक, निष्पक्ष और त्रुटिरहित चुनाव संपन्न हो, यह सुनिश्चित करना है. जहां तक वन स्टेट वन इलेक्शन का सवाल है, मामला अभी कोर्ट में विराधीन है, लेकिन जैसे ही कोर्ट का अंतिरम आदेश होगा, उसी के अनुसार चुनाव सम्पन्न होंगे.

संवैधानिक और वैधानिक चुनाव सम्पन्न हो : राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य काम पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों का चुनाव को संवैधानिक, वैधानिक, निष्पक्ष, त्रुटिरहित तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करना है. इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाया जाएगा. समय पर चुनाव कराने के मामले में जितने भी संबंधित पक्ष हैं, जिसमें कोर्ट भी हैं राज्य सरकार और आयोग भी हैं, तो सभी को देखना है कि किस तरह सही दिशा में आगे बढ़ें? राज्य निर्वाचन आयोग के सामने निष्पक्षता, पारदर्शिता और उंगली नहीं उठे, यह सबसे बड़ी चुनौती है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. पूर्व आईएएस डॉ. राजेश्वर सिंह ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार

वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे : राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय है वन स्टेट वन इलेक्शन. इसको लेकर के कुछ लोग उच्च न्यायालय में भी गए हैं, अभी प्रकरण उच्च न्यायालय के विचार अधिनियम और उनका एक अंतिम आदेश दिया है, आगे जो भी अंतिम स्थिति मर्ज होगी उसके अनुसार संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चुनावी कार्रवाई को जाएगी. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. चुनाव के आकार और पैटर्न के हिसाब से ही मशीनरी लगानी होगी. पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के साथ पुलिस व्यवस्था कायम करनी होगी. इसके साथ ही कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना होगा तो साथ ही आचार संहिता का पालन भी कराना होगा.

अनुभव का पड़ेगा असर : पंचायत और निकाय चुनाव में नवाचारों को लेकर राजेश्वर सिंह मतदान के प्रति सहभागिता बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे. मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो इन सारी चीजों के लिए जो है जो भी हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तो उनके संपर्क में रहकर के इन तीनों चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. अगर किसी संस्था में चुनाव होते हैं तो वह समय पर होने से कामकाज की रफ्तार तेज होती है. समय पर चुनाव कराना काम को रफ्तार देते हैं. किसी भी संस्था के लिए, फिर वह चाहे सांसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो या कोई अन्य संस्था, अगर चुनाव समय पर होता है, तो निश्चित रूप से उसके कामकाज की गति तेज़ होती है.

पढ़ें. लॉयर्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन: बार-बार चुनाव से समय, धन और ऊर्जा की होती है बर्बादी: मदन राठौड़

वोट चोरी हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर : देश में कांग्रेस की ओर से चल रहे वोट चोरी के मुद्दे पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट वाला मामला भारत निर्वाचन आयोग का है और इस बारे में आयोग ही कुछ बता सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग तो भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट लेता है, फिर उसे वार्ड के आधार पर बांटकर स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है. कोई भी चीज है, वह प्लानिंग से ही होगी, उसके लिए आवश्यक संसाधन, कर्मचारी, पुलिस फोर्स है, उस सबका प्रबंध हमें करना पड़ेगा. उचित समय आने पर देखेंगे किस तरह अंजाम दिया जा सकता है. वैसे पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का सहयोग आयोग को मिलता रहा है. उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमें मिलेगा. देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव भी साथ होते रहते हैं, उस लिहाज से यहां भी संसाधनों का प्रबंध हो जाएगा.

कौन हैं राजेश्वर सिंह ? : मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने एक आदेश जारी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी राजेश्वर सिंह को राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान की है. राजेश्वर सिंह इस पद पर मधुकर गुप्ता की जगह हुई. डॉ. राजेश्वर सिंह 1989 बैच के राजस्थान कैडर वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है. डॉ. सिंह का जन्म 12 जुलाई 1964 को वाराणसी में हुआ. इतिहास विषय में एम.ए. और पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा जॉइन की. 35 वर्षों तक राजस्थान कैडर में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले. वे जयपुर और जालोर के कलेक्टर, उदयपुर और भरतपुर के संभागीय आयुक्त, परिवहन, पर्यटन, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग में सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे. सेवानिवृत्ति से पूर्व वे राजस्व परिषद, अजमेर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे. 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए. ज्योतिष और भारतीय संस्कृति में उनकी विशेष रुचि है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN SEC RAJESHWAR SINGHराजेश्वर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्तवन स्टेट वन इलेक्शनONE STATE ONE ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

नेशनल ट्राईबल फूड फेस्टिवल: जनजातीय व्यंजनों की महक से सराबोर हुआ झीलों का शहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.