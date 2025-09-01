नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में हाल ही में उपायुक्त अखिल पिलानी ने योगदान दिया है. इन दिनों वे अधिकारियों के साथ बैठकों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं को सुन रहे हैं. जिले में अवैध खनन का मामला काफी हाई प्रोफाइल है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. इसी बीच उपायुक्त अखिल पिलानी ने अवैध खनन के मुद्दे पर अपना नजरिया साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि "जिस तरह पहले से अवैध खनन पर सख्ती है. ठीक उसी तरह की सख्ती भविष्य में भी देखने को मिलेगी."

अवैध खनन पर प्रशासन सख्तः डीसी अखिल पिलानी ने कहा कि "वसई मेव का एक मामला था, वहां अवैध रास्ता बना दिया गया था. अवैध खनन का मामला भी है. तीन-चार दिन पहले इस बात को लेकर बैठक ली है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. गैर मुमकिन पहाड़ का एरिया है. करीब 50 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं, जिनमें अरावली पर्वत का एरिया लगता है. उनका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा. कोई निर्माण कार्य न हो. कोई बोरवेल न लगाया जाए, इस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है. एनफोर्समेंट विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग सहित सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं."

नूंह में अवैध खनन पर डीसी की सख्ती (ETV Bharat)

ड्रोन से अवैध खनन पर रखी जा रही है नजरः डीसी ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के दिशा निर्देश हैं और नूंह जिले का केस काफी चर्चित हुआ है. उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत के खनन वाले क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि अवैध खनन को रोका जा सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई प्रकार से अवैध खनन पर निगरानी रखी जा रही है. स्थाई पुलिस चौकी बना दी गई है. खनन विभाग का कार्यालय इस इलाके में खोला गया है. इसके अलावा सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है. जरूरत पड़ने पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है." कुल मिलाकर अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहा है.

नवनियुक्त उपायुक्त ने आते ही अपने इरादा किया साफः कुल मिलाकर हरियाणा-राजस्थान की सीमा पर अवैध खनन की आड़ में खनन माफिया ने मोटे रुपए की कमाई की है. जब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया तो अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ सरपंचों पर भी सख्ती का चाबुक चलाया गया. कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बसई गांव के सरपंच को अवैध रास्तों की वजह से अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी है. आगे भी इस मामले में इसी तरह की सख्ती देखने को मिलेगी. नवनियुक्त उपायुक्त ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं.



