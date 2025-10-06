ETV Bharat / state

छत पर चुनरी में लिपटी मिली नवजात, गिरने ही वाली थी कि देवदूत बनकर आया युवक

जालोर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई., जन्म के महज 30 मिनट बाद नवजात को छत पर छोड़ दिया गया.

Policemen inspecting the scene
मौके पर मुआयना करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jalore)
जालोर: शहर के लाल पोल क्षेत्र में रविवार शाम हृदयविदारक घटना सामने आई. नवजात बच्ची को जन्म के महज 30 मिनट बाद निर्दयी तरीके से एक मकान की छत पर छोड़ दिया गया. गनीमत रही कि समय रहते एक युवक ने नवजात को देख लिया और बचा लिया.

मकान मालिक जावेद खान ने बताया कि रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे उसका बेटा समीर मकान की छत पर कपड़े उतारने गया. कपड़े समेटते समय समीर की नजर बाउंड्रीवाल के कोने पर पड़ी, जहां गुलाबी चुनरी में लिपटी नवजात बच्ची थी. बच्ची दीवार की ओर लुढ़ककर गिरने वाली थी कि समीर ने दौड़कर संभाल लिया.परिवार ने तुरंत सूचना पुलिस को दी.

बच्ची की हालात सामान्य: सूचना पर एएसआई सगुणा, कॉन्स्टेबल सुनीता और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम घर से बिस्तर मंगवाकर बच्ची को महिला अस्पताल ले गई, जहां शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश चौधरी ने बताया कि बच्ची का जन्म करीब 30 मिनट पहले ही हुआ था. वजन लगभग 3 किलो है. फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है. उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा है. जरूरी जांचें की जा रही हैं. जांच पूरी होने के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा.

अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज: इधर, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस पता लगा रही है कि बच्ची को छत पर किसने छोड़ा. जावेद खान ने कहा, हमने पुलिस से अपील की कि जल्द घटना की सच्चाई सामने लाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए.

YOUNG MAN SAVED THE GIRLजालोर में हृदयविदारक घटनाCRUELTY TO NEWBORN BABY IN JALORELEAVING THE GIRL TO DIESHOCKING INCIDENT IN JALORE

