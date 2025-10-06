ETV Bharat / state

छत पर चुनरी में लिपटी मिली नवजात, गिरने ही वाली थी कि देवदूत बनकर आया युवक

मौके पर मुआयना करते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Jalore )

बच्ची की हालात सामान्य: सूचना पर एएसआई सगुणा, कॉन्स्टेबल सुनीता और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम घर से बिस्तर मंगवाकर बच्ची को महिला अस्पताल ले गई, जहां शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश चौधरी ने बताया कि बच्ची का जन्म करीब 30 मिनट पहले ही हुआ था. वजन लगभग 3 किलो है. फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है. उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा है. जरूरी जांचें की जा रही हैं. जांच पूरी होने के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा. अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज: इधर, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस पता लगा रही है कि बच्ची को छत पर किसने छोड़ा. जावेद खान ने कहा, हमने पुलिस से अपील की कि जल्द घटना की सच्चाई सामने लाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए.

