ETV Bharat / state

धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची, डॉक्टर ने कहा- समय से पहले हुई बच्ची लग रही है

जिले के एक गांव में नहर किनारे बच्ची मिली है जिसे जिला अस्पताल लाया गया है. डॉक्टर ने कई चौंकाने वाली बात कही है.

Newborn baby girl found
धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक खुले आसमान के नीचे नवजात बच्ची को छोड़कर जाने का मामला सामने आया है. गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने नवजात को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी, नवजात का उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि 15 दिन की बच्ची को नहर किनारे छोड़ दिया गया था. देखने वालों ने बताया कि कोई बच्ची को धमेले में ही रख कर चला गया था.

धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलाज जारी: ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जिला अस्पताल एसएनसीयू में उसे रखा गया है. जिला अस्पताल के डॉक्टर रवि किरण शिंदे ने बताया कि फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है. बच्ची को देखकर लग रहा है कि, वह 10 से 15 दिन की है.

क्या है पूरा मामला?: जानकारी के अनुसार मामला मगरलोड थाना इलाके के ग्राम भेंडरी का है. यहां एक नवजात बच्ची टोकरी नुमा धमेले में नहर किनारे मिली थी. ग्रामीणों की नजर उस बच्ची पर पड़ी इसके बाद एक मितानिन बच्ची को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी और बच्ची के पैर में पट्टी भी बंधी हुई थी. इसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया.

Newborn baby girl found
एक गांव में नहर किनारे बच्ची मिली है जिसे जिला अस्पताल लाया गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे पास मगरलोड क्षेत्र से बच्चा आया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्ची कहीं एडमिट भी थी. पैर में IV लाइन के निशान हैं. फिलहाल उसे SNCU में रखे हैं और हालत ठीक है- डॉ. रविकिरण शिन्दे, जिला अस्पताल

प्री-मेच्योर भी लग रही बच्ची: डॉक्टर के मुताबिक, बच्ची कम वजन की है, करीब डेढ़ किलो के आसपास उसका वजन है, ऐसे में लग रहा है कि, शायद वह समय से पहले हुआ बच्चा है.

ज्यादा देर से भूखी नहीं थी बच्ची: डॉक्टर ने यह भी बताया कि, बच्ची को देखकर लग रहा है कि वह 10 से 15 दिन की है क्योंकि बच्ची की नाभि सूख चुकी है और वह ज्यादा भूखी नहीं थी. ऐसे में लग रहा है कि, बच्ची को कुछ देर पहले ही दूध पिलाकर ही उसे छोड़ दिया गया होगा.

गंगरेल डैम में 'सेफ्टी मॉक ड्रिल', सभी 14 गेट खोले गए, 5 मिनट में 12 गेट बंद
लावारिस नवजात की पुलिस ने बचाई जान, आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात
5 बार गर्भपात के बाद छठवीं डिलीवरी भी प्रीमेच्योर, 7 महीने के नवजात को कोरबा में मिली संजीवनी थैरेपी

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWBORN GIRL DHAMTARIधमतरी जिला अस्पतालनवजात बच्चीSNCUNEWBORN BABY GIRL FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.