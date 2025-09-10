धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची, डॉक्टर ने कहा- समय से पहले हुई बच्ची लग रही है
जिले के एक गांव में नहर किनारे बच्ची मिली है जिसे जिला अस्पताल लाया गया है. डॉक्टर ने कई चौंकाने वाली बात कही है.
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक खुले आसमान के नीचे नवजात बच्ची को छोड़कर जाने का मामला सामने आया है. गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने नवजात को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी, नवजात का उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि 15 दिन की बच्ची को नहर किनारे छोड़ दिया गया था. देखने वालों ने बताया कि कोई बच्ची को धमेले में ही रख कर चला गया था.
इलाज जारी: ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जिला अस्पताल एसएनसीयू में उसे रखा गया है. जिला अस्पताल के डॉक्टर रवि किरण शिंदे ने बताया कि फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है. बच्ची को देखकर लग रहा है कि, वह 10 से 15 दिन की है.
क्या है पूरा मामला?: जानकारी के अनुसार मामला मगरलोड थाना इलाके के ग्राम भेंडरी का है. यहां एक नवजात बच्ची टोकरी नुमा धमेले में नहर किनारे मिली थी. ग्रामीणों की नजर उस बच्ची पर पड़ी इसके बाद एक मितानिन बच्ची को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी और बच्ची के पैर में पट्टी भी बंधी हुई थी. इसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया.
हमारे पास मगरलोड क्षेत्र से बच्चा आया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्ची कहीं एडमिट भी थी. पैर में IV लाइन के निशान हैं. फिलहाल उसे SNCU में रखे हैं और हालत ठीक है- डॉ. रविकिरण शिन्दे, जिला अस्पताल
प्री-मेच्योर भी लग रही बच्ची: डॉक्टर के मुताबिक, बच्ची कम वजन की है, करीब डेढ़ किलो के आसपास उसका वजन है, ऐसे में लग रहा है कि, शायद वह समय से पहले हुआ बच्चा है.
ज्यादा देर से भूखी नहीं थी बच्ची: डॉक्टर ने यह भी बताया कि, बच्ची को देखकर लग रहा है कि वह 10 से 15 दिन की है क्योंकि बच्ची की नाभि सूख चुकी है और वह ज्यादा भूखी नहीं थी. ऐसे में लग रहा है कि, बच्ची को कुछ देर पहले ही दूध पिलाकर ही उसे छोड़ दिया गया होगा.