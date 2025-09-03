ETV Bharat / state

झारखंड में मानवता शर्मसार! नाले के पास जख्मी हालत में मिला नवजात शिशु, अस्पताल में भर्ती - NEWBORN BABY FOUND

जामताड़ा में नाले के पास एक नवजात शिशु मिला है. फिलहाल मासूम बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 9:45 AM IST

जामताड़ा: मिहिजाम में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां नाले के पास झाड़ी में एक नवजात शिशु पाया गया. आसपास के लोगों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी. लोगों ने पाास जाकर देखा तो एक नाले के पास झाड़ी में जख्मी हालत में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना को पुलिस की दी. सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

नाले के पास झाड़ी में एक नवजात शिशु मिलने की सूचना मिली. सूचना के तहत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को भी दे दी गई है. शिशु को किसके द्वारा फेंका गया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है:- अजय कुमार, पुलिस पदाधिकारी

बच्चे को अपनाना चाहती है समाजसेवी महिला

इधर, नवजात शिशु के मिलने के बाद कई लोग इस मासूम को अडॉप्ट करने के लिए सामने आए हैं. समाजसेवी महिला बेबी पासवान का कहना है कि इस बच्चे को अपने हाथ से झाड़ी से निकाली और उसकी जान बचाई है. उसे अपने पास रखना चाहते हैं

जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी और बाल कल्याण समिति सदस्य (ETV BHARAT)

कार्रवाई में जुटी बाल कल्याण समिति

मिहिजाम से एक नवजात शिशु पाए जाने का पुलिस द्वारा सूचना दी गई है. सूचना के तहत बाल कल्याण समिति भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल नवजात शिशु का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. जहां बाल कल्याण समिति द्वारा देखभाल किया जा रहा है. हालांकि यह बच्चा किसका है, किसके द्वारा फेंका गया फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है:- शुभेंदु विश्वास, सदस्य बाल कल्याण समिति

जामताड़ा में मिला नवजात शिशु

