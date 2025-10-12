मनेंद्रगढ़ की केवई नदी में मिला नवजात का शव, मछली पकड़ने गए ग्रामीणों ने देखा
नदी में नवजात का शव मिलने से ग्रामीण हैरान हैं. उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2025 at 4:08 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत ताराबहरा में केवई नदी में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे, तभी उन्हें यह दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया.
जनप्रतिनिधि को दी सूचना: ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह को दी. सूचना मिलते ही अनीता सिंह मौके पर पहुंचीं और केल्हारी पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस दल के साथ पहुंची अनीता सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.
2-4 दिन का नवजात: पुलिस ने नदी से नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में यह दो से चार दिन का नवजात शिशु लग रहा है. फिलहाल बच्चे का लिंग और मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा.
कुछ ग्रामीण नदी में मछली पकड़ने गए थे. इसी दौरान उन्हें नदी में नवजात बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. जिला पंचायत सदस्य की सूचना पर केल्हारी पुलिस टीम पहुंची है और जांच कर रही है.- केल्हारी थाना प्रभारी टिकेश्वर यादव
नवजात शिशु का शव मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए. वहीं पुलिस ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.