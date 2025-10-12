ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ की केवई नदी में मिला नवजात का शव, मछली पकड़ने गए ग्रामीणों ने देखा

नदी में नवजात का शव मिलने से ग्रामीण हैरान हैं. उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Newborn Baby in River
नदी में नवजात का शव मिलने से ग्रामीण हैरान हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत ताराबहरा में केवई नदी में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे, तभी उन्हें यह दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया.

जनप्रतिनिधि को दी सूचना: ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह को दी. सूचना मिलते ही अनीता सिंह मौके पर पहुंचीं और केल्हारी पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस दल के साथ पहुंची अनीता सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

Newborn Baby in River
मनेंद्रगढ़ की केवई नदी में मिला नवजात का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2-4 दिन का नवजात: पुलिस ने नदी से नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में यह दो से चार दिन का नवजात शिशु लग रहा है. फिलहाल बच्चे का लिंग और मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा.

कुछ ग्रामीण नदी में मछली पकड़ने गए थे. इसी दौरान उन्हें नदी में नवजात बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. जिला पंचायत सदस्य की सूचना पर केल्हारी पुलिस टीम पहुंची है और जांच कर रही है.- केल्हारी थाना प्रभारी टिकेश्वर यादव

नवजात शिशु का शव मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए. वहीं पुलिस ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मानवता शर्मसार : हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, कपड़े में लिपटा मिला डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा,पुलिस जांच में जुटी
धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची, डॉक्टर ने कहा- समय से पहले हुई बच्ची लग रही है
लावारिस नवजात की पुलिस ने बचाई जान, आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWBORN BABY DEAD BODYRIVER MANENDRAGARHनदी में नवजात का शवमनेंद्रगढ़ की केवई नदीNEWBORN BABY IN RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.