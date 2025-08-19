चूरू: रतनगढ़ में एक नवजात को उसके माता-पिता अस्पताल के पालने में छोड़ गए. पालने की अलार्म बजते ही अस्पताल कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें पालने में एक नवजात रोते हुए मिला. अस्पताल प्रशास ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई.

रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉ. पंकज शर्मा ने बताया कि देर रात एक वाहन पर सवार दो लोगों ने नवजात को जिला अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर फरार हो गए. जैसे ही पालना गृह का सेंसर अलार्म बजा, अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ और पालना गृह के पास पहुंचा, जहां नवजात रोता हुआ मिला.

अस्पताल स्टाफ ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर उसका प्राथमिक उपचार किया और उसे चूरू जिला अस्पताल रेफर किया. वहां, मातृ एवं शिशु अस्पताल के FBNC वार्ड में नवजात को भर्ती किया गया है. उसकी सुरक्षा के लिए एक महिला कांस्टेबल तैनात की गई है. डॉ. पंकज शर्मा ने बताया कि फिलहाल नवजात पूरी तरह स्वस्थ है और डॉक्टरों की निगरानी में है. डॉ. शर्मा के अनुसार नवजात का वजन दो किलोग्राम से अधिक है.

रक्षाबंधन को चूरू में मिला था नवजात: बता दें कि इससे पहले रक्षाबंधन के दिन चूरू के जिला अस्पताल स्थित पालना गृह में एक नवजात मिला था, लेकिन उस वक्त दूसरे ही दिन नवजात को छोड़ने वाला उसका पिता उसे लेने वापस अस्पताल पहुंच गया था. दुधवा खारा थाना क्षेत्र के गांव निवासी उस व्यक्ति ने बताया कि नवजात के जन्म के 17 दिन बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया था. नवजात की परवरिश में असमर्थता जताते हुए उसने बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया और वह उसे वापस लेने पहुंच गया था.