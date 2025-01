ETV Bharat / state

डीजीपी बोले- नए साल में जनता की सेवा का संकल्प लें पुलिसकर्मी - NEW YEAR GET TOGETHER OF POLICE

नववर्ष स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते डीजीपी साहू ( ETV Bharat Jaipur )

Published : 36 minutes ago

डीजीपी साहू ने पुलिसकर्मियों का आह्वान किया कि वे राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तत्परता से कार्य करें. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नए साल में पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी पूरे जोश और ईमानदारी से काम करें और उन्हें दिए गए दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की सेवा का संकल्प लें. डीजी-एडीजी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद: नववर्ष स्नेह मिलन समारोह में डीजी डॉ. रवि प्रकाश, हेमंत प्रियदर्शी, गोविंद गुप्ता गुप्ता व संजय अग्रवाल, एडीजी अशोक राठौड़, मालिनी अग्रवाल, स्मिता श्रीवास्तव, बिनीता ठाकुर, संजीब नार्झरी, विशाल बंसल, हवासिंह घुमरिया, बिपिन कुमार पाण्डेय, सचिन मित्तल, अनिल पालीवाल, भूपेंद्र साहू, आनंद श्रीवास्तव, बीएल मीणा, वीके सिंह, रूपिंदर सिंह और लता मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी मौजूद थे.