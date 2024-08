ETV Bharat / state

ठगी का ये तरीका जानकार हैरान हो जाएंगे आप, महिला को गर्भवती करने का ऑफर और फिर आपका अकाउंट खाली - New way of cheating

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 40 minutes ago

ठगी का नया तरीका ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर : मेवात के साइबर ठग हर दिन नए नए तरीकों से भोले-भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. अब साइबर अपराधियों ने ठगी का अजीबोगरीब तरीका निकाला है. साइबर ठग अब सोशल मीडिया पर महिला को गर्भवती करने का विज्ञापन जारी कर रहे हैं. इतना ही नहीं गर्भवती करने वाले शख्श को 35 से 40 लाख रुपए तक देने का झांसा भी दिया जा रहा है. ऐसे में भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है. गर्भवती करने पर 40 लाख रुपए : फेसबुक पर इन दिनों कुछ युवतियों के वीडियो पोस्ट हो रहे हैं. इसमें युवतियां ऐसे लड़कों की डिमांड करती दिख रही हैं जो उन्हें गर्भवती कर सके. साथ ही युवती वीडियो में ऐसे लड़कों के लिए एक ऑफर भी दे रही हैं. युवती उसे गर्भवती करने वाले युवक को 35 से 40 लाख रुपए तक देने का वादा कर रही हैं. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ठगों ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाला है.

इसे भी पढ़ें- साइबर-पुलिस अधिकारी बनकर करते थे लोगों से ठगी, 15 ठग गिरफ्तार, 11 मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त - 15 cyber thugs arrested in Deeg कार्ड चार्ज के 550 रुपए : वीडियो पर युवती ने एक मोबाइल नंबर भी लिखा है. साथ ही लिखा है कि यदि कोई लड़का इसके लिए इंटरेस्टेड है तो उसे कार्ड चार्ज के रूप में 550 रुपए देने होंगे. यानि ये 550 रुपए सीधे-सीधे उनके खाते में डालने होंगे जो कि भोले-भाले लोगों से ठगी है. आईजी ने किया सावधान : भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने इसी तरह के एक वीडियो का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये ठगी का नया तरीका साइबर अपराधियों ने शुरू किया है. महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए विज्ञापन देकर ठगी की जा रही है. गौरतलब है कि डीग जिले के मेवात क्षेत्र के साइबर अपराधी पूरे देश भर में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. कभी ओएलएक्स पर सस्ते वाहन का विज्ञापन देकर, कभी सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, कभी अधिकारी बनकर, तो कभी पेंसिल आदि व्यवसाय के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं. रेंज पुलिस ने पूरे संभाग में इन साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस चला रखा है. इसके तहत अब तक बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है.